"ONI SU DOŠLI U MAĐARSKU, TUKU MIRNE LJUDE PO ULICAMA": Orban želi da se Antifa proglasi za terorističku organizaciju

MAĐARSKI premijer Viktor Orban danas je izjavio da želi da se levičarske Antifa grupe u Mađarskoj proglase za terorističke organizacije.

Foto: Tanjug/AP

- Krajnje je vreme da se organizacije kao što je Antifa u Mađarskoj proglase za terorističke, kao što je to slučaj u SAD - kazao je Orban za javni radio, komentarišući sličnu inicijativu američkog predsednika Donalda Trampa.

Orban je pozdravio Trampovu odluku, dodajući da će predložiti da Budimpešta učini isto.

- Antifa je upravo to, teroristička organizacija. Oni su došli u Mađarsku, tuku mirne ljude po ulicama, a neke su pretukli gotovo na smrt. A onda poslanici Evropskog parlamenta iz redova levice drže Mađarskoj predavanja o vladavini zakona. To neće moći da prođe - zaključio je Orban.

Američki predsednik najavio je nešto ranije da će organizaciju uglavnom levičarskih aktivista, Antifu, proglasiti za "glavnu terorističku organizaciju", i pozvao je na pokretanje istrage protiv ljudi koji je navodno finansiraju.

On je dodao da će "takođe snažno preporučiti da se oni koji finansiraju Antifu temeljno istraže u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama".

Tokom prošle nedelje, Tramp i njegovi saveznici su negodovali protiv "radikalno levičarskog političkog nasilja", nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka.

(Tanjug)

