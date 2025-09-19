Svet

"ONI SU DOŠLI U MAĐARSKU, TUKU MIRNE LJUDE PO ULICAMA": Orban želi da se Antifa proglasi za terorističku organizaciju

В. Н.

19. 09. 2025. u 11:14

MAĐARSKI premijer Viktor Orban danas je izjavio da želi da se levičarske Antifa grupe u Mađarskoj proglase za terorističke organizacije.

ОНИ СУ ДОШЛИ У МАЂАРСКУ, ТУКУ МИРНЕ ЉУДЕ ПО УЛИЦАМА: Орбан жели да се Антифа прогласи за терористичку организацију

Foto: Tanjug/AP

- Krajnje je vreme da se organizacije kao što je Antifa u Mađarskoj proglase za terorističke, kao što je to slučaj u SAD - kazao je Orban za javni radio, komentarišući sličnu inicijativu američkog predsednika Donalda Trampa.

Orban je pozdravio Trampovu odluku, dodajući da će predložiti da Budimpešta učini isto.

- Antifa je upravo to, teroristička organizacija. Oni su došli u Mađarsku, tuku mirne ljude po ulicama, a neke su pretukli gotovo na smrt. A onda poslanici Evropskog parlamenta iz redova levice drže Mađarskoj predavanja o vladavini zakona. To neće moći da prođe - zaključio je Orban.

Američki predsednik najavio je nešto ranije da će organizaciju uglavnom levičarskih aktivista, Antifu, proglasiti za "glavnu terorističku organizaciju", i pozvao je na pokretanje istrage protiv ljudi koji je navodno finansiraju.

On je dodao da će "takođe snažno preporučiti da se oni koji finansiraju Antifu temeljno istraže u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama".

Tokom prošle nedelje, Tramp i njegovi saveznici su negodovali protiv "radikalno levičarskog političkog nasilja", nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SPEKTAKULARNO: "Novosti" na probi najveće vojne parade u istoriji!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju