REPUBLIKA SRPSKA MOŽE DA RAČUNA NA NEPOKOLEBLJIVU PODRŠKU MAĐARSKE: Orban čestitao Miniću na imenovanju (FOTO)

18. 09. 2025. u 20:28

PREDSEDNIK Vlade Mađarske Viktor Orban čestitao je Savi Miniću na imenovanju za predsednika Vlade Republike Srpske.

Foto: AP

- Danas me je obradovala čestitka premijera Mađarske. Od srca hvala na pažnji, prijateljstvu i podršci našem narodu -  istakao je Minić na društvenim mrežama.

Orban je u pismu poručiio da potvrđuje da Republika Srpska može i dalje računati na nepokolebljivu podršku Mađarske.

- I radujem se nastavku započetog zajedničkog rada. Drago mi je što su, zahvaljujući našim zajedničkim naporima, naši odnosi, zasnovani na međusobnom poštovanju i uvažavanju, dostigli neviđeni nivo. Uveravam vas da će moja vlada nastaviti da predano radi na produbljivanju naše bilateralne saradnje i njenom proširenju na nove oblasti. Želim vam puno uspeha i dobrog zdravlja u vašem odgovornom radu -  naveo je Orban.

