ZELENSKI I JERMAK PRIKAZANI KAO SVECI! Oglasila se Zaharova - Narod u Ukrajini spreman i na to, samo da režim padne (FOTO)

Marija Stevanović

18. 09. 2025. u 14:53

UNIŠTENjE kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC) nastavlja se putem „mim-kanonizacije" predstavnika kijevskog režima, napisala je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije na svom Telegram kanalu.

Foto: Shutterstock

Zaharova je skrenula pažnju na naslovnu stranu jednog ukrajinskog časopisa, na kojoj su šef kijevskog režima Vladimir Zelenski i šef njegovog kabineta Andrej Jermak prikazani kao sveci.

Ona je navela da je pomislila da je u pitanju lažna vest, ali se uverila da nije.

- Istina je. Uništenje UPC se nastavlja mim-kanonizacijom vampira. Očigledno, ukrajinski mediji pažljivo nagoveštavaju da je narod spreman čak i na to, samo da režim padne - istakla je Zaharova.

(Sputnjik)

