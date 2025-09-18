ZELENSKI I JERMAK PRIKAZANI KAO SVECI! Oglasila se Zaharova - Narod u Ukrajini spreman i na to, samo da režim padne (FOTO)
UNIŠTENjE kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC) nastavlja se putem „mim-kanonizacije" predstavnika kijevskog režima, napisala je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije na svom Telegram kanalu.
Zaharova je skrenula pažnju na naslovnu stranu jednog ukrajinskog časopisa, na kojoj su šef kijevskog režima Vladimir Zelenski i šef njegovog kabineta Andrej Jermak prikazani kao sveci.
Ona je navela da je pomislila da je u pitanju lažna vest, ali se uverila da nije.
- Istina je. Uništenje UPC se nastavlja mim-kanonizacijom vampira. Očigledno, ukrajinski mediji pažljivo nagoveštavaju da je narod spreman čak i na to, samo da režim padne - istakla je Zaharova.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
HELIKOPTERI VOJSKE SRBIJE NA NEBU BEOGRADA: Sve je spremno za vojnu vežbu Snaga jedinstva 2025
Preporučujemo
MASOVNI NAPAD UKRAJINSKIH DRONOVA U ROSTOVSKOJ OBLASTI
18. 09. 2025. u 07:22
OBRT - BITNE VESTI ZA MOSKVU I KIJEV: Nemačka promenila stav
17. 09. 2025. u 18:02
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)