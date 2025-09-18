UNIŠTENjE kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC) nastavlja se putem „mim-kanonizacije" predstavnika kijevskog režima, napisala je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije na svom Telegram kanalu.

Zaharova je skrenula pažnju na naslovnu stranu jednog ukrajinskog časopisa, na kojoj su šef kijevskog režima Vladimir Zelenski i šef njegovog kabineta Andrej Jermak prikazani kao sveci.

Ona je navela da je pomislila da je u pitanju lažna vest, ali se uverila da nije.

- Istina je. Uništenje UPC se nastavlja mim-kanonizacijom vampira. Očigledno, ukrajinski mediji pažljivo nagoveštavaju da je narod spreman čak i na to, samo da režim padne - istakla je Zaharova.

