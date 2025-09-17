Svet

ORBAN SAOPŠTIO CRNU STATISTIKU: Nećete verovati koliko je eksplozija bilo u Mađarskoj u odnosu na Švedsku

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 09. 2025. u 18:13

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da saoseća sa švedskim narodom, koji je zarobljen u haosu dok njihovi lideri provode vreme optužujući jedni druge i pozvao na "upoređivanje činjenica" u vezi s nasiljem u Mađarskoj naspram Švedske.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić/Depositphotos

Orban je naveo da u 2024. godini u Mađarskoj nije bilo eksplozija ni ilegalnih migranata, da su uhapšena 132 krijumčara migranata kao i 16 hiljada ilegalnih migranata.

"Sigurno, uređeno, pod kontrolom", ocenio je Orban situaciju u Mađarskoj u objavi na društvenoj mreži Iks.

Istovremeno, Orban je naveo da je tokom prethodne godine u Švedskoj bilo 317 eksplozija povezanih s bandama, 62.000 ljudi povezanih sa kriminalnim mrežama, 8.935 ilegalnih migranata, a da je stopa ubistava iz vatrenog oružja 4 na milion u poređenju sa prosekom EU od 1,6.

Mađarski premijer je naveo i da premijer Švedske Ulf Kristerson priznaje da "očigledno nema kontrolu nad ovim talasom nasilja".

"Ovaj haos ne sme biti budućnost Evrope, naš narod zaslužuje bolje!", zaključio je Orban.

 

(Tanjug)

