ORBAN SAOPŠTIO CRNU STATISTIKU: Nećete verovati koliko je eksplozija bilo u Mađarskoj u odnosu na Švedsku
Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da saoseća sa švedskim narodom, koji je zarobljen u haosu dok njihovi lideri provode vreme optužujući jedni druge i pozvao na "upoređivanje činjenica" u vezi s nasiljem u Mađarskoj naspram Švedske.
Orban je naveo da u 2024. godini u Mađarskoj nije bilo eksplozija ni ilegalnih migranata, da su uhapšena 132 krijumčara migranata kao i 16 hiljada ilegalnih migranata.
"Sigurno, uređeno, pod kontrolom", ocenio je Orban situaciju u Mađarskoj u objavi na društvenoj mreži Iks.
Istovremeno, Orban je naveo da je tokom prethodne godine u Švedskoj bilo 317 eksplozija povezanih s bandama, 62.000 ljudi povezanih sa kriminalnim mrežama, 8.935 ilegalnih migranata, a da je stopa ubistava iz vatrenog oružja 4 na milion u poređenju sa prosekom EU od 1,6.
Mađarski premijer je naveo i da premijer Švedske Ulf Kristerson priznaje da "očigledno nema kontrolu nad ovim talasom nasilja".
"Ovaj haos ne sme biti budućnost Evrope, naš narod zaslužuje bolje!", zaključio je Orban.
(Tanjug)
