Svet

"POKUŠAVAJU DA UBEDE TRAMPA DA ODUSTANE" Lavrov: Za Evropu nema mesta za pregovaračkim stolom o Ukrajini

В. Н.

17. 09. 2025. u 12:09

KIJEV i Evropa pokušavaju da ubede predsednika SAD Donalda Trampa da odustane od mirovnih napora u Ukrajini i žele da osujete proces rešavanja problema, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

ПОКУШАВАЈУ ДА УБЕДЕ ТРАМПА ДА ОДУСТАНЕ Лавров: За Европу нема места за преговарачким столом о Украјини

Foto: Profimedia

- I Evropljani i ukrajinski režim pokušavaju da ubede Trampa da odustane od mirovnih napora i vrati se konfrontaciji sa Rusijom , u suštini pretvarajući Bajdenov rat u Trampov - rekao je ruski ministar, prenosi RIA Novosti.

On je dodao da Evropa pokušava da zauzme mesto za pregovaračkim stolom o Ukrajini, ali s obzirom na svoj stav, tamo joj nema mesta.

- Evropa očigledno pokušava da sebi dosta drsko obezbedi mesto za pregovaračkim stolom, iako sa pozicije koju zagovara - revanšizma i nanošenja strateškog poraza Rusiji, naravno, nema šta da se radi za pregovaračkim stolom - rekao je Lavrov na okruglom stolu za strane ambasadore o ukrajinskom rešenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NIJE PRVI PUT: Kremlj o Putinu u vojnoj uniformi
Svet

0 0

"NIJE PRVI PUT": Kremlj o Putinu u vojnoj uniformi

OVO nije prvi put da je ruski predsednik Vladimir Putin posetio štab ruskih vojnih grupa u vojnoj uniformi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom predsednikove posete vežbama u Nižegorodskoj oblasti, a prenose ruski mediji.

17. 09. 2025. u 13:18

Politika
Tenis
Fudbal
U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)