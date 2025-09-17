"POKUŠAVAJU DA UBEDE TRAMPA DA ODUSTANE" Lavrov: Za Evropu nema mesta za pregovaračkim stolom o Ukrajini
KIJEV i Evropa pokušavaju da ubede predsednika SAD Donalda Trampa da odustane od mirovnih napora u Ukrajini i žele da osujete proces rešavanja problema, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- I Evropljani i ukrajinski režim pokušavaju da ubede Trampa da odustane od mirovnih napora i vrati se konfrontaciji sa Rusijom , u suštini pretvarajući Bajdenov rat u Trampov - rekao je ruski ministar, prenosi RIA Novosti.
On je dodao da Evropa pokušava da zauzme mesto za pregovaračkim stolom o Ukrajini, ali s obzirom na svoj stav, tamo joj nema mesta.
- Evropa očigledno pokušava da sebi dosta drsko obezbedi mesto za pregovaračkim stolom, iako sa pozicije koju zagovara - revanšizma i nanošenja strateškog poraza Rusiji, naravno, nema šta da se radi za pregovaračkim stolom - rekao je Lavrov na okruglom stolu za strane ambasadore o ukrajinskom rešenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
