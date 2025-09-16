TRAMP IDE U OBRAČUN SA SOROŠEVCIMA: Nekoliko poznatih pojedinaca moraće da odgovara zbog protesta i zločina širom SAD
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da razgovara sa državnom tužiteljkom Pam Bondi o mogućnosti da nekoliko poznatih pojedinaca budu pozvani na odgovornost prema Zakonu o organizacijama pod uticajem reketara i korumpiranim organizacijama (RICO) zbog ulaganja miliona dolara u kampanje i proteste u SAD.
- Razgovarao sam sa državnim tužiocem o korišćenju RICO-a protiv nekih ljudi o kojima čitate, a koji ulažu milione i milione dolara u kampanje. To su protesti. To su zločini - rekao je novinarima u Beloj kući.
Tramp je ranije obećao da će istražiti, verovatno, mađarsko-američkog finansijera i milijardera Džordža Soroša zbog kršenja Zakona o organizacijama pod uticajem reketara i korumpiranim organizacijama (RICO) u vezi sa protestima u gradovima širom zemlje.
Prema Trampovim rečima, u Sjedinjenim Državama deluju „profesionalni agitatori“ koji primaju novac, posebno, od Soroša.
