KRALJEVSKI BORBENI AVIONI KREĆU KA POLJSKOJ: Oglasila se Velika Britanija

15. 09. 2025. u 22:49

BRITANSKI borbeni avioni leteće u misijama vazdušne odbrane iznad Poljske nakon upada ruskih dronova, saopštila je vlada Velike Britanije.

Foto Royal Air Force, Image by Jamie Hunter

Ovaj potez dolazi nakon što su ruski dronovi prošle nedelje ušli u vazdušni prostor Poljske.

Premijer Poljske, Donald Tusk je izjavio da je incident doveo njegovu zemlju "najbliže otvorenom sukobu još od Drugog svetskog rata", a nekoliko dana kasnije ista situacija dogodila se i u Rumuniji, piše Skaj Njuz.

Britanski "tajfuni" sa baze RAD Koningsbi  u Linkolnširu, pridružiće se snagama iz Danske, Francuske i Nemačke kako bi pojačali odbranu NATO alijanse duž istočnog krila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.

Kako se navodi u saopštenju, tanker "Vojadžer" za dopunu goriva u vazduhu će se pridružiti sa baze RAF Brajz Norton u Oksfordširu,prenosi Skaj Njuz.

- Neodgovorno ponašanje Rusije je direktna pretnja evropskoj bezbednosti i kršenje međunarodnog prava, zbog čega će Velika Britanija podržati napore NATO da očaja svoje istočne granije kroz operacije "Eastern Sentry". Ovi avioni nisu samo demonstracija snage, oni su ključni u odvraćanju agresije, obezbeđivanju NATO vazdušnog prostora i zaštiti naše nacionalne bezbednosti, kao i bezbednosti naših saveznika. Nastavićemo da čvrsto podržavamo Ukrajinu i pojačavamo pritisak na Putina sve dok ne dođe do pravednog i trajnog mira - rekao je Starmer.

Kremlj je saopštio da su njihovi dronovi ušli u Poljsku zbog ometanja signala (džemovanja), ali evropski lideri veruju da je reč o namernoj provokaciji

Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, najavio je u petak operaciju "Eastern Sentry“ i rekao da će ona uključiti raspoređivanje opreme na granici sa Belorusijom, Rusijom i Ukrajinom radi odvraćanja potencijalne ruske agresije.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

