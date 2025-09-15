KRALJEVSKI BORBENI AVIONI KREĆU KA POLJSKOJ: Oglasila se Velika Britanija
BRITANSKI borbeni avioni leteće u misijama vazdušne odbrane iznad Poljske nakon upada ruskih dronova, saopštila je vlada Velike Britanije.
Ovaj potez dolazi nakon što su ruski dronovi prošle nedelje ušli u vazdušni prostor Poljske.
Premijer Poljske, Donald Tusk je izjavio da je incident doveo njegovu zemlju "najbliže otvorenom sukobu još od Drugog svetskog rata", a nekoliko dana kasnije ista situacija dogodila se i u Rumuniji, piše Skaj Njuz.
Britanski "tajfuni" sa baze RAD Koningsbi u Linkolnširu, pridružiće se snagama iz Danske, Francuske i Nemačke kako bi pojačali odbranu NATO alijanse duž istočnog krila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.
Kako se navodi u saopštenju, tanker "Vojadžer" za dopunu goriva u vazduhu će se pridružiti sa baze RAF Brajz Norton u Oksfordširu,prenosi Skaj Njuz.
- Neodgovorno ponašanje Rusije je direktna pretnja evropskoj bezbednosti i kršenje međunarodnog prava, zbog čega će Velika Britanija podržati napore NATO da očaja svoje istočne granije kroz operacije "Eastern Sentry". Ovi avioni nisu samo demonstracija snage, oni su ključni u odvraćanju agresije, obezbeđivanju NATO vazdušnog prostora i zaštiti naše nacionalne bezbednosti, kao i bezbednosti naših saveznika. Nastavićemo da čvrsto podržavamo Ukrajinu i pojačavamo pritisak na Putina sve dok ne dođe do pravednog i trajnog mira - rekao je Starmer.
Kremlj je saopštio da su njihovi dronovi ušli u Poljsku zbog ometanja signala (džemovanja), ali evropski lideri veruju da je reč o namernoj provokaciji
Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, najavio je u petak operaciju "Eastern Sentry“ i rekao da će ona uključiti raspoređivanje opreme na granici sa Belorusijom, Rusijom i Ukrajinom radi odvraćanja potencijalne ruske agresije.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
