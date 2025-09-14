ZELENSKI UBEĐEN: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su upravo ove
NAJEFIKASNIJE sankcije sa najbržim dejstvom na Rusiju jesu udari na rusku naftnu industriju, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
''Udari na ruske terminale i skladišta nagde značajno su ograničile rusku naftnu industriju, što značajno ograničava njihvo rat'', rekao je Zelenski tokom redovnog video-obraćanja, javlja Ukrinform.
Komentarišući napade ruskih dronova na naftnu rafineriju ''Kiriši'' u Lenjingradskoj ruskoj oblasti, Zelenski je rekao da je u srži rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine nafta i gas.
Ranije danas ukrajinske jedinice izvele su napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti Ruske Federacije.
Komandant Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi rekao je da su napad izvele u noći između 13. i 14. septembra jedinice "Ptice SBS" (14. puk) i Specijalnih snaga operacija (SSO).
Lokalne vlasti u Rusiji potvrdile su da je rafinerija u gradu Kiriši bila meta napada dronovima.
Prema njegovim rečima, požar je lokalizovan i nema izveštaja o žrtvama ili povređenima.
(Tanjug)
Preporučujemo
MOGUĆE SLANjE MIROVNjAKA U UKRAJINU: Berbok o mirovnom sporazumu
14. 09. 2025. u 16:22
BERBOK: Moguće slanje mirovnjaka u Ukrajinu posle mirovnog sporazuma
14. 09. 2025. u 15:21
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)