Svet

ZELENSKI UBEĐEN: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su upravo ove

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 09. 2025. u 20:03

NAJEFIKASNIJE sankcije sa najbržim dejstvom na Rusiju jesu udari na rusku naftnu industriju, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto Tanjug/AP

''Udari na ruske terminale i skladišta nagde značajno su ograničile rusku naftnu industriju, što značajno ograničava njihvo rat'', rekao je Zelenski tokom redovnog video-obraćanja, javlja Ukrinform.

Komentarišući napade ruskih dronova na naftnu rafineriju ''Kiriši'' u Lenjingradskoj ruskoj oblasti, Zelenski je rekao da je u srži rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine nafta i gas.

Ranije danas ukrajinske jedinice izvele su napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti Ruske Federacije.

Komandant Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi rekao je  da su napad izvele u noći između 13. i 14. septembra jedinice "Ptice SBS" (14. puk) i Specijalnih snaga operacija (SSO).

Lokalne vlasti u Rusiji potvrdile su da je rafinerija u gradu Kiriši bila meta napada dronovima.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko izjavio je da su tri drona oborena u oblasti grada, ali da su njihovi delovi izazvali požar na postrojenju.

Prema njegovim rečima, požar je lokalizovan i nema izveštaja o žrtvama ili povređenima.
 

(Tanjug)



