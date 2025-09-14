ZELENSKI UBEĐEN: Najefikasnije sankcije protiv Rusije su upravo ove

NAJEFIKASNIJE sankcije sa najbržim dejstvom na Rusiju jesu udari na rusku naftnu industriju, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto Tanjug/AP

''Udari na ruske terminale i skladišta nagde značajno su ograničile rusku naftnu industriju, što značajno ograničava njihvo rat'', rekao je Zelenski tokom redovnog video-obraćanja, javlja Ukrinform.

Komentarišući napade ruskih dronova na naftnu rafineriju ''Kiriši'' u Lenjingradskoj ruskoj oblasti, Zelenski je rekao da je u srži rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine nafta i gas.

Ranije danas ukrajinske jedinice izvele su napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti Ruske Federacije.

Komandant Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi rekao je da su napad izvele u noći između 13. i 14. septembra jedinice "Ptice SBS" (14. puk) i Specijalnih snaga operacija (SSO).

Lokalne vlasti u Rusiji potvrdile su da je rafinerija u gradu Kiriši bila meta napada dronovima.



Prema njegovim rečima, požar je lokalizovan i nema izveštaja o žrtvama ili povređenima.



(Tanjug)