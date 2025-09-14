DA SILVA NAPISAO OTVORENO PISMO TRAMPU: Jednu stvar posebno istakao
PREDSEDNIK Brazila Luis Inasio Lula da Silva napisao je otvoreno pismo kako bi započeo otvoreni dijalog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom; esej je objavljen u američkom listu „Njujork tajms“.
„Odlučio sam da napišem ovaj esej kako bih započeo otvoren i iskren dijalog sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država. Tokom decenija pregovora, prvo kao lider sindikata, a zatim i kao predsednik, naučio sam da slušam sve strane i uzimam u obzir sve interese koji su u igri. Zato sam pažljivo proučio argumente koje je iznela Trampova administracija u vezi sa uvođenjem carina od 50 odsto na brazilske proizvode“, navodi se u objavljenom pismu.
Lula da Silva je naglasio da je odluka o uvođenju tarifa „politička“ i nema ekonomskog opravdanja. Takođe je napomenuo da će povlačenje SAD iz odnosa sa Brazilom, koji traju više od 200 godina, dovesti do „gubitaka koje će svi snositi“.
„Predsedniče Trampe, ostajemo otvoreni za pregovore o svim pitanjima koja mogu doneti obostranu korist“, istakao je Lula da Silva, dodajući da demokratija i suverenitet Brazila nisu predmet diskusije.
Brazilski predsednik je dodao da bilateralne odnose vidi kao saradnju „dve velike sile“ sposobne da se međusobno poštuju i sarađuju za dobro svojih građana.
Lula da Silva je ranije izjavio da Tramp „ne želi da razgovara“ sa njim nakon što su se pojavile informacije o mogućem uvođenju carina od 50 odsto na uvoz brazilske robe.
(Sputnjik)
