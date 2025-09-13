TRAMP O SANKCIJAMA RUSIJI: Može, ali samo pod jednim uslovom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je danas da je spreman da uvede velike sankcije Rusiji, ali da prvo sve zemlje NATO-a moraju da se slože da će učiniti isto, kao i da prestanu da kupuju naftu od Rusije.

Foto: Tanjug/Alex Brandon (STF)

''Kao što znate, posvećenost NATO-a pobedi daleko je manja od stoprocentne, a to što pojedine članice kupuju naftu je šokantno. To u velikoj meri slabi vašu pregovaračku poziciju i pregovaračku moć da Rusija prekine taj stisak'', napisao je Tramp u pismu ''svim zemljama NATO-a i sveta'', koje je objavio na svom nalogu na mreži Truth Social.

Tramp je naveo da bi takve sankcije pomogle da se rat okonča, posebno ako bi zemlje NATO-a uvele carine od 50 ili sto odsto Kini.

''Kina ima snažnu kontrolu, pa čak i stisak na Rusiju, a takve moćne tarife razbile bi taj stisak'', napisao je Tramp.

On je ocenio rat u Ukrajini kao ''smrtonosan ali smešan'', da to nije ''Trampov rat'' i istakao da do njega ne bi došlo da je on bio predsednik 2022. godine.

''Ovo je rat Bajdena i Zelenskog. Ovde sam da pomognem da se to zaustavi i da se spasu hiljade ruskih i ukrajinskih života. Čak 7.118 života izgubljeno je samo prošle nedelje. Ludilo'', napisao je Tramp.

Američki predsednik je naveo da, ako NATO postupi onako kako on bude rekao, rat će brzo biti završen.

''Ako ne, onda samo trošite moje vreme, kao i vreme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država'', napisao je Tramp.



(Tanjug)