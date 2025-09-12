TRI OSOBE POGINULE, DESETINE EVAKUISANO: Otkačila se žičara u Rusiji - tragedija na planini Elbrus (VIDEO)
TRI osobe poginule su u nesreći na žičari na planini Elbrus, u ruskoj republici Kabardino-Balkariji, saopštili su zvaničnici tog regiona.
- Treća žrtva, prema preliminarnim podacima, bio je stanovnik Moskve, rođen 1967. godine" - rekao je izvor u organima reda Kabardino-Balkarije za RIA Novosti.
Ranije danas je šef Kabardino-Balkarije, Kazbek Kokov rekao da su tokom popodneva u nesreći na jednosednoj žičari na planini Elbrus, kojom upravlja privatna firma, poginule dve osobe.
Uzrok nesreće
On je kao preliminarni uzrok nesreće naveo to što je spala sajla sa valjka jednog od nosača na žičari.
Izvor u organima za sprovođenje zakona rekao je za RIA Novosti da su, prema preliminarnim podacima, u nesreći poginuli stariji stanovnik Kabardino-Balkarije i žena (35) iz Dagestana.
U trenutku nesreće na žičari je bilo ukupno 37 ljudi, od kojih je 35 evakuisano, saopštila je glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju.
(Tanjug)
