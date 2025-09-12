NOVI DETALJI EPSTINOVOG SLUČAJA: Otkriveni svi privatni mejlovi, Maskvel umešana više nego što se mislilo
AMERIČKI medij Blumber imao je priliku da pogleda sadržaj jednog mejl naloga koji je pripadao Džefri Epstinu.
Istragom koja je objavljena 11. septembra otkrila je prirodu odnosa Džefri Epstina i Gislejn Maksvel, koju je ona godinama pokušala da umanji.
Na incijativu parlametarne istražne komisij objavljeni su i dokumenti Epstinovog nasleđa uključujući i pisam poznatih ličnosti za njegov 50. rođendan, od kojih neka otkrivaju bliski odnos sa istaknutim diplomatama.
Mejlovi otkrivaju luksuzne poklone i finansijske transfere
Blumberg njuz imao je pristup kopiji više od 18 hiljada mejlova sa naloga "jeeproject@yahoo.com" koji datiraju još iz 2002. godine. Većina aktivnosti se odvijala između 2005. i 2008. godine.
Ekipa od sedam novinara pažljivo je analizirala ove podatke, otkrivajući do sada nepoznate detalje o intimnom životu milijardera.
Većina mejlova sadrži više od 600 potvrda za kupovinu stvari poput FVI uniforme, kožnih bičeva, prostatnih masažera, školskih uniforma za devojčice na Amazonu, međutim određeni mejlovi i prilozi su otkrili više.
Baza podataka poklona koje je Epstin dobio između 2003. i 2006. godine sadrži oko 2000 stavki luksuznih poklona i transfera novca u ukupnoj vrednosti od 1.8 miliona dolara.
Najviše ovih kupovina (više od 250) izvršila je Gislejn Maksvel, uključujući klavir vredan 47 hiljada dolara, luksuzne satove i automobile, a neka imena pokazuju da su pokloni odlazili maloletnicama koje su kasnije prijavile seksualno uznemiravanje.
Jedna od njih povezana je sa više od 80 kupovina, uključujući školovanje u inostranstvu, časove tajlandske masaže, laptop i 5 bankovnih transfera, kao i uplatu od 10 hiljada dolara na račun njenog oca.
Maksvel: "Ništa nisam znala"
Maksvel, bivša mondenska ličnost, uhapšena je 2020. godine zbog trgovine maloletnicima i kasnije zbog krivokletstva.
Dugo je tvrdila da je njen odnos sa Epstinom bio isključivo profesionalan, bez saznanja o seksualnoj eksploataciji maloletnica. Međutim, mejlovi otkrivaju da su njihovi odnosi daleko više od profesionalnih.
U decembru 2005. Epstin joj poklanja dijamantski lančić i minđuše kupljene na Sotebijevoj aukciji, a najeksplicitniji mejl datira iz oktobra iste godine, gde Maksvel šalje Epstajnu "detaljna uputstva o donaciji sperme" u okviru njihove zajedničke procedure za plodnost.
Iskorišćavanje društvenih veza
Mejlovi pokazuju da je Maksvel održavala Epstinove kontakte sa političarima, poznatim ličnostima i milijarderima, organizujući posete njegovoj privatnoj ostrvskoj rezidenciji i putovanja njegovim privatnim avionom.
U 2006. godini koordiniše Epstajnov sastanak sa Sergejom Brinom i Anom Vojcicki, a istovremeno održava veze sa Daglasom Džejem Bandom, saradnikom Bila Klintona.
"Blumberg" napominje da je Maksvel posle optužbi protiv Epstina u julu 2006. nastavila da koristi svoje veze u visokom društvu kako bi proširila njegovu mrežu kontakata među političarima, glumcima, bankarima i državnicima.
Mreža seksualne eksploatacije
U 2008, tokom pravne krize, Epstin i Maksvel razmenjuju mejlove o strategiji odbrane i mogućim optužbama. Maksvel pomaže Epstinu i u upravljanju ličnim imovinom, uključujući prodaju stana u Parizu, prodaju Bentlija i helikoptera.
Mejlovi potvrđuju postojanje sistema seksualne eksploatacije: mladim ženama se nudi "nagrada" za dovođenje prijateljica za seksualne potrebe Epstajna. Mnogi mejlovi sadrže imena i godine budućih žrtava.
(Kurir)
