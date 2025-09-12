NOVI DETALJI EPSTINOVOG SLUČAJA: Otkriveni svi privatni mejlovi, Maskvel umešana više nego što se mislilo

AMERIČKI medij Blumber imao je priliku da pogleda sadržaj jednog mejl naloga koji je pripadao Džefri Epstinu.

Foto: United Nations Photo/Rick Bajornas via AP, File/New York State Sex Offender Registry via AP

Istragom koja je objavljena 11. septembra otkrila je prirodu odnosa Džefri Epstina i Gislejn Maksvel, koju je ona godinama pokušala da umanji.

Na incijativu parlametarne istražne komisij objavljeni su i dokumenti Epstinovog nasleđa uključujući i pisam poznatih ličnosti za njegov 50. rođendan, od kojih neka otkrivaju bliski odnos sa istaknutim diplomatama.

Mejlovi otkrivaju luksuzne poklone i finansijske transfere

Blumberg njuz imao je pristup kopiji više od 18 hiljada mejlova sa naloga "jeeproject@yahoo.com" koji datiraju još iz 2002. godine. Većina aktivnosti se odvijala između 2005. i 2008. godine.

Ekipa od sedam novinara pažljivo je analizirala ove podatke, otkrivajući do sada nepoznate detalje o intimnom životu milijardera.

Većina mejlova sadrži više od 600 potvrda za kupovinu stvari poput FVI uniforme, kožnih bičeva, prostatnih masažera, školskih uniforma za devojčice na Amazonu, međutim određeni mejlovi i prilozi su otkrili više.

Baza podataka poklona koje je Epstin dobio između 2003. i 2006. godine sadrži oko 2000 stavki luksuznih poklona i transfera novca u ukupnoj vrednosti od 1.8 miliona dolara.

Najviše ovih kupovina (više od 250) izvršila je Gislejn Maksvel, uključujući klavir vredan 47 hiljada dolara, luksuzne satove i automobile, a neka imena pokazuju da su pokloni odlazili maloletnicama koje su kasnije prijavile seksualno uznemiravanje.

Jedna od njih povezana je sa više od 80 kupovina, uključujući školovanje u inostranstvu, časove tajlandske masaže, laptop i 5 bankovnih transfera, kao i uplatu od 10 hiljada dolara na račun njenog oca.

Maksvel: "Ništa nisam znala"

Maksvel, bivša mondenska ličnost, uhapšena je 2020. godine zbog trgovine maloletnicima i kasnije zbog krivokletstva.

Dugo je tvrdila da je njen odnos sa Epstinom bio isključivo profesionalan, bez saznanja o seksualnoj eksploataciji maloletnica. Međutim, mejlovi otkrivaju da su njihovi odnosi daleko više od profesionalnih.

U decembru 2005. Epstin joj poklanja dijamantski lančić i minđuše kupljene na Sotebijevoj aukciji, a najeksplicitniji mejl datira iz oktobra iste godine, gde Maksvel šalje Epstajnu "detaljna uputstva o donaciji sperme" u okviru njihove zajedničke procedure za plodnost.

Iskorišćavanje društvenih veza

Mejlovi pokazuju da je Maksvel održavala Epstinove kontakte sa političarima, poznatim ličnostima i milijarderima, organizujući posete njegovoj privatnoj ostrvskoj rezidenciji i putovanja njegovim privatnim avionom.

U 2006. godini koordiniše Epstajnov sastanak sa Sergejom Brinom i Anom Vojcicki, a istovremeno održava veze sa Daglasom Džejem Bandom, saradnikom Bila Klintona.

"Blumberg" napominje da je Maksvel posle optužbi protiv Epstina u julu 2006. nastavila da koristi svoje veze u visokom društvu kako bi proširila njegovu mrežu kontakata među političarima, glumcima, bankarima i državnicima.

Mreža seksualne eksploatacije

U 2008, tokom pravne krize, Epstin i Maksvel razmenjuju mejlove o strategiji odbrane i mogućim optužbama. Maksvel pomaže Epstinu i u upravljanju ličnim imovinom, uključujući prodaju stana u Parizu, prodaju Bentlija i helikoptera.

Mejlovi potvrđuju postojanje sistema seksualne eksploatacije: mladim ženama se nudi "nagrada" za dovođenje prijateljica za seksualne potrebe Epstajna. Mnogi mejlovi sadrže imena i godine budućih žrtava.

(Kurir)