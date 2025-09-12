OTVORENA BIRALIŠTA ŠIROM RUSIJE: 55 miliona birača glasaće za čelnike lokalnih i regionalnih vlasti

DANAS u nekoliko regiona Ruske Federacije počinje trodnevno glasanje za visoke zvaničnike lokalnih jedinica, šefove regionalnih parlamenata i lokalnih samouprava.

Foto: Unsplash

U pojedinim lokalnim jedinicama izbori će se održati tokom dva dana, 13. i 14. septembra, dok će se u drugima održati na Jedinstveni dan glasanja, 14. septembra, prenosi Interfaks. Pravo glasa ima oko 55 miliona birača.

Šefovi 20 regiona Ruske Federacije biraju se direktno. U Neneckom autonomnom okrugu, najvišeg zvaničnika biraće zakonodavno telo regiona na preporuku predsednika Rusije. Pored toga, u 11 regiona biće održani izbori za poslanike zakonodavnih tela, a u 25 regiona izbori za poslanike predstavničkih tela opštinskih formacija administrativnih centara, to jest, prestonica lokalnih jedinica.

Prema rečima predsednice Centralne izborne komisije Ele Pamfilove, kandidati iz 19 političkih partija registrovali su se za izbore na različitim nivoima.

Za izbore šefova regiona Ruske Federacije nominovana su 134 kandidata.

Registrovano je 94 kandidata, od čega 93 iz 10 partija, a jedan se sam kandidovao.

Konkurencija na izborima šefova subjekata iznosila je od četiri do šest kandidata za jednu poziciju. Daljinsko elektronsko glasanje (DAG) biće održano u 24 regiona Ruske Federacije.

Procenjeni broj birača je skoro 20 miliona ljudi.

U pet regiona - Severna Osetija, Udmurtija, Kurganska, Magadanska i Samarska oblast, DAG će se prvi put koristiti, navela je Pamfilova.

Ukupno je podneto oko 490.000 zahteva za glasanje na izborima korišćenjem mehanizma "Mobilni birač".

Ovaj mehanizam omogućava glasanje na biračkom mestu koje je pogodno za građanina, a ne samo na mestu stalne ili privremene registracije, navodi Interfaks.

Prema rečima Pamfilove, u osam regiona koji su najosetljiviji na ukrajinske napade obezbeđeno je više od 6,5 hiljada rezervnih prostorija za glasanje na izborima.

Centralna izborna komisija Ruske Federacije odlučila je da ove godine odloži glasanje u 43 izborne kampanje u osam opštinskih okruga Kurske oblasti. Pored toga, na Kamčatki i u Kurskoj oblasti, iz bezbednosnih razloga, koristiće se glasanje van prostorija, uključujući i stambene zone.