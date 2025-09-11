Svet

TRAMP ĆE POSTHUMNO ODLIKOVATI ČARLIJA KIRKA: Predsednička medalja slobode velikom patrioti

11. 09. 2025. u 16:36

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je na događaju u Pentagonu da će posthumno dodeliti američkom patrioti Čarliju Kirku Medalju slobode.

Foto: Profimedia

- Uskoro ću posthumno dodeliti Čarliju Kirku Predsedničku medalju slobode. Datum ceremonije biće objavljen - naveo je Tramp.

Predsednička medalja slobode je najviše odlikovanje koje dodeljuje predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Фото: Принтскрин Turning Point USA

Kirkovo ubistvo dogodilo se 10. septembra u američkoj državi Juta. Strelac je pogodio Čarlija u vrat dok je odgovarao na pitanja studenata.

