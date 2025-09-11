U PROTESTIMA U NEPALU POGINULO 34 LJUDI, PREKO 1300 POVREĐENO: Oglasila se Vlada Nepala
BROJ poginulih tokom masovnih protesta u Nepalu povećan je na 34, a broj povređenih povećan je na 1.368, preneo je danas Himalajan post.
Vlada Nepala pozvala je sve bolnice da sarađuju i koordinišu svoje akcije sa bezbednosnim strukturama sve vreme dok traju protesti u više nepalskih regiona.
Nepalska vojska ukinula je ranije danas nakratko policijski čas u Katmanduu, koji je uveden nakon nasilnih protesta u utorak, dok za građane ostaje neizvesno ko će ubuduće upravljati državom.
Predstavnici demonstranata sastali su se u sredu sa vojnim zvaničnicima u sedištu vojske u Katmanduu kako bi razgovarali o prelaznom lideru, a neki od njih su se zalagali za Sušilu Karki, popularnu bivšu predsednicu Vrhovnog suda.
Rehan Radž Dangal, predstavnik demonstranata, potvrdio je da je njegova grupa, Generacija Z (zed), predložila vojnim liderima da Karki bude na čelu privremene vlade.
Tokom protesta, demonstranti su upali u brojne vladine zgrade i zapalili zgradu parlamenta, kao i domove nekoliko visokih političkih zvaničnika.
