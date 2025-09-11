BRITANSKI AMBASADOR U SAD SMENJEN: Sarađivao sa Epstinom na projektu vrednom 1,35 milijardi dolara
LORD Piter Mandelson smenjen je sa mesta britanskog ambasadora u SAD zbog svojih veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefri Epstinom
Mandelson i Epstin sarađivali su na poslovnom projektu vrednom 1,35 milijardi dolara u periodu kada je Epstin već bio osuđen za sekusualne zločine nad decom, a Mandelson obavljao funkciju ministra u vladi.
- Mejlovi pokazuju da je dubina i obim odnosa Pitera Mandelsona sa Džefri Epstinom suštinski drugačiji od onog što je bilo poznato u vreme njegovog imenovanja. Imajući to u vidu, kao i saosećajući sa žrtvama Epstinovih zločina, povučen je sa mesta ambasadora po hitnom postupku - navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije
Kako prenose mediji, sada bivši ambasador je u beleškama za knjigu povodom 50. rođendana Džefri Epstina opisao zloglasnog finansijera kao svog "najboljeg prijatelja".
Do smene Pitera Mandelsona dolazi samo nekoliko dana pre nego što će predsednik SAD Donald Tramp doći u Veliku Britaniju u okviru svoje druge državne posete.
(Telegraph/Raw Story)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"ŠOKIRANI SMO": Oglasio se Univerzitet u kome je ubijen Čarli Kirk
11. 09. 2025. u 09:41
ISTORIJA POLITIČKOG NASILjA U SAD: Oni su bili mete atentatora i otmičara
11. 09. 2025. u 09:30
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)