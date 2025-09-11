BRITANSKI AMBASADOR U SAD SMENJEN: Sarađivao sa Epstinom na projektu vrednom 1,35 milijardi dolara

LORD Piter Mandelson smenjen je sa mesta britanskog ambasadora u SAD zbog svojih veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefri Epstinom

Mandelson i Epstin sarađivali su na poslovnom projektu vrednom 1,35 milijardi dolara u periodu kada je Epstin već bio osuđen za sekusualne zločine nad decom, a Mandelson obavljao funkciju ministra u vladi.

- Mejlovi pokazuju da je dubina i obim odnosa Pitera Mandelsona sa Džefri Epstinom suštinski drugačiji od onog što je bilo poznato u vreme njegovog imenovanja. Imajući to u vidu, kao i saosećajući sa žrtvama Epstinovih zločina, povučen je sa mesta ambasadora po hitnom postupku - navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije

Kako prenose mediji, sada bivši ambasador je u beleškama za knjigu povodom 50. rođendana Džefri Epstina opisao zloglasnog finansijera kao svog "najboljeg prijatelja".

Do smene Pitera Mandelsona dolazi samo nekoliko dana pre nego što će predsednik SAD Donald Tramp doći u Veliku Britaniju u okviru svoje druge državne posete.

