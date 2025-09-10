SEDMORO POGINULIH I ČAK 79 POVREĐENIH: Sve železničke nesreće u Nemačkoj tokom 2025. godine

DOK nemačka železnica, pored francuske važi za jednu od najboljih u Evropi, gotovo 100 ljudi je povređeno a sedmoro je stradalo u nesrećama tog tipa od početka godine.

FOTO: Tajnug/AP Photo/Michael Sohn

Detaljan spisak nesreća možete pogledati ispod:

- 11. februar 2025. godine u Hamburgu: U železničkoj nesreći eskpresni voz ICE 613 sudario se sa teretnim vozilom koje se zaglavilo na pružnom prelazu. Jedan putnik je poginuo, a 25 ljudi je povređeno.

- 28. februar 2025. godine u Niderhajmbahu, Rajna-Palatinat: manevarski voz je iskočio iz šina na stanici Niderhajmbah kada je udario u stajalište. Dve osobe su povređene, a pričinjena je i značajna materijalna šteta.

- 11. mart 2025. gosine u Baden-Virtembergu: kompozicija od cisterni natovarena sa lož uljem sudarila se sa putničkim vozom. Tri osobe su poginule, a 11 je povređeno.

- 27. jul 2025. godine u Ridlingenu, Baden-Virtemberg: regionalni ekspresni voz 3227 iskočio je iz šina. Nekoliko vagona se prevrnulo. Tri osobe su poginule, a 41 putnik je teže povređen.

- Nijedna optužnica nije podignuta

- ⁠Nijedan direktor Dojče bana kao i državni funkcioner nisu podneli ostavke

- ⁠Nigde nisu održani protesti i nikome ruke nisu “krvave” a o korupciji da ne pričam

- ⁠Istražni organi rade svoj posao i niko ih ne pritiska da moraju da odmah sve završe po svaku cenu. Svuda se rade najmanje dva veštačenja za razliku od idiota iz novosadskog tužilaštva koji su uklonili ostatke pa radili jedno veštačenje i više nikada novo ne može da se uradi.

