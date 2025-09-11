KATAR SPREMA ODMAZDU: Region Bliskog istoka uzdrman posle napada izraelske vojske na Dohu, saveznika Amerike

BEZ znanja SAD ili ne, tek vazdušni napadi Izraela na Dohu, tokom kojih je nastradalo šest osoba, narušili su pregovore o prekidu vatre u Pojasu Gaze, ali i poljuljao odnose između saveznika - Amerike i Katara. Udar izraelskih snaga na prestonicu Katara, gde su, kako kažu, ciljali visoke zvaničnike palestinske militantne grupe Hamas, iznenadio je, navodno, šefa Bele kuće Donalda Trampa, koji je izjavio da "nije oduševljen čitavom situacijom". Naglasio je da je odluku o napadu doneo izraelski premijer Benjamin Netanijahu, a ne on, ali premijer Katara šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani upozorio je da će Doha odgovoriti na napade Izraela koje je nazvao međunarodnim terorizmom i pokušajem destabilizacije regiona.

Foto: Printskrin Iks

- Smatramo da je ovo ključni trenutak. Mora postojati odgovor celog regiona na ovako varvarske akcije. Udari su narušili pregovarački proces o Pojasu Gaze koji je nastavljen na zahtev SAD - rekao je Al Tani, dodavši da izraelska strana podriva sve pokušaje da se postigne mir u regionu.

On je, takođe, optužio izraelskog premijera da vodi region u situaciju koju će biti nemoguće ispraviti i pozvao na jedinstven odgovor "na Netanijahuovo ludilo". Dodao je da će Katar, koji je bio jedan od dva glavna pregovarača od početka rata, nastaviti da bude posrednik u traženju mirovnog rešenja za Pojas Gaze.

- Katar nije štedeo napore i učiniće sve što može da zaustavi ovaj rat u Gazi. Ali, što se tiče trenutnih razgovora, ne mislim da postoji nešto validno u ovom trenutku nakon onoga što smo videli - poručio je.

Posle napada, za koje izraelski zvaničnici tvrde da je bio pripreman mesecima, predsednik SAD je izjavio da je njegova administracija dobila informaciju o nastupajućem izraelskom udaru na Dohu od američke vojske, te da je on posle toga odmah naložio specijalnom izaslaniku za Bliski istok Stivu Vitkofu da alarmira Katar.

- Ali, bilo je prekasno da se napad zaustavi. Bombardovanje suverene nacije i bliskog saveznika SAD, koji veoma naporno radi i hrabro preuzima rizike sa nama kako bi posredovao u postizanju mira, ne unapređuje Izrael ili ciljeve Amerike. Međutim, eliminisanje Hamasa, koji je profitirao od bede onih koji žive u Gazi je vredan cilj - poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Tramp je, takođe, naglasio da je katarskim najvišim zvaničnicima preneo da se ovakav napad na njihovom tlu neće ponoviti. Portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova Madžed el Ansari je, međutim, istakao da je obaveštenje o izraelskom napadu stiglo tokom eksplozija. Otvara se pitanje da li će i u kojoj meri ovaj napad negativno uticati na odnos dveju zemalja, naročito ako se uzme u obzir da se u Kataru nalazi najveća američka vazdušna baza u čitavom regionu Al Udeid sa oko 10.000 trupa.

Netanijahu je, nasuprot, ponosno govorio o udarima svoje vojske na Katar:

- U podne sam sazvao šefove izraelskih bezbednosnih organizacija i odobrio hirurški, precizan udar na terorističke vođe Hamasa. Na početku rata, Izrael je rekao da će stići do onih koji su počinili taj užas. Ovim napadom smo održali to obećanje. Neće biti imuniteta za vođe Hamasa. Prošli su dani kada su terorističke vođe mogle da uživaju imunitet - poručio je on.

Izrael, međutim, nije uspeo da likvidira najviše zvaničnike Hamasa koji su u Dohi razgovarali sa američkim kolegama o novom predlogu o prekidu vatre. Ubijeno je pet Palestinaca i jedan pripadnik katarskih službi bezbednosti, ali je Hamas brzo saopštio da su glavne mete napada, članovi politbiroa ove organizacije, preživeli eksplozije:

Poslednji potez vlade u Tel Avivu kritikovali su lideri iz Evrope i sveta, poručivši, između ostalog, da je narušeno međunarodno pravo i teritorijalni suverenitet Katara. Osude su stigle iz Moskve, Pekinga, Londona, Pariza, Ankare, Madrida, Rima.

Danon: Ne radimo uvek u interesu SAD IZRAELSKI ambasador u UN Deni Danon izjavio je povodom Trampovog komentara da nije zadovoljan udarima na Dohu da "Izrael ne deluje uvek u interesu SAD". "SAD i Izrael koordiniraju, ali ponekad donosimo odluke i obaveštavamo SAD. Poruka Izraela je veoma jasna. Nismo protiv Katara, niti protiv bilo koje arapske zemlje. Ovo nije bio napad na Katar, već na Hamas", rekao je on u izjavi za lokalne medije.