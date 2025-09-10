SKORO 14 HILJADA ZATVORENIKA POBEGLO IZ ZATVORA: Haos u Nepalu se nastavlja
IZ ZATVORA širom Nepala pobegao je 13.571 zatvorenik, javlja Nepal njuz.
Više od 500 pritvorenika je u bekstvu nakon što su policijske kancelarije napadnute i zapaljene.
Prema podacima iz policijskih stanica, pobegli su zatvorenici iz zatvora u Nakhuu, Džumki, Kailaliju, Dadelduri, Sinduliju, Rautahatu i drugim mestima.
Kako je izjavio portparol Centralne policije Binod Gimire, u toku je potraga za beguncima.
Organizator bombaškog napada u Džanakpuru, Sandžaj Sah i drugi su pobegli iz zatvora Nakhu.
Predsednik Nacionalne nezavisne stranke Ravi Lamičane, koji se nalazio u Nakhuu, pušten je iz zatvora.
(Tanjug)
