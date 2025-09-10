Svet

SKORO 14 HILJADA ZATVORENIKA POBEGLO IZ ZATVORA: Haos u Nepalu se nastavlja

D.K.

10. 09. 2025. u 16:38 >> 16:43

IZ ZATVORA širom Nepala pobegao je 13.571 zatvorenik, javlja Nepal njuz.

СКОРО 14 ХИЉАДА ЗАТВОРЕНИКА ПОБЕГЛО ИЗ ЗАТВОРА: Хаос у Непалу се наставља

AP Photo/Prakash Timalsina

Više od 500 pritvorenika je u bekstvu nakon što su policijske kancelarije napadnute i zapaljene.

Prema podacima iz policijskih stanica, pobegli su zatvorenici iz zatvora u Nakhuu, Džumki, Kailaliju, Dadelduri, Sinduliju, Rautahatu i drugim mestima.

Kako je izjavio portparol Centralne policije Binod Gimire, u toku je potraga za beguncima.

Organizator bombaškog napada u Džanakpuru, Sandžaj Sah i drugi su pobegli iz zatvora Nakhu. 

Predsednik Nacionalne nezavisne stranke Ravi Lamičane, koji se nalazio u Nakhuu, pušten je iz zatvora. 

(Tanjug)

BONUS VIDEO-


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA