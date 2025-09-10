VIŠE OD 120 CIVILA UBIJENO: Islamska država pojačava napada u Nigeru
MILITANTI koji su povezani sa Islamskom državom pojačali su napade na zapadu Nigera, ubivši više od 127 ljudi u pet odvojenih napada, navodi se u izveštaju Human Rights Watch-a
U izveštaju se takođe nalaze do sada najdetaljniji opisi napada od strane Islamske države u provinciji Sahel (ISSP), Tilaberi, kao i u blizini granice sa Malijem i Burkinom Faso.
Zvaničnici Nigera retko komentarišu ovakve incidente.
Takozvani trougao (Burkina Faso - Mali - Niger) poznat je kao žarište aktivnosti Islamske države i Al-Kaide u zapadnoj Africi, a očevici su identifikovali napadače kao pripadnike ISSP na osnovu uniforme i pretnji koje su unapred uputili civilima.
Svedoci su takođe izjavili da nigerska vojska nije adekvatno reagovala i da je ignorisala molbe građana za zaštitu.
Vlada i vojni portparol nisu bili dostupni da daju komentar pre objavljivanja izveštaja, piše Rojters.
Hunta u Nigeru, koja je došla na vlast vojnim udarom 2023. godine, kao jedan od razloga za obaranje prethodne vlade navela je stalnu nesigurnost.
Međutim, analiza podataka o napadima i žrtvama u zemlji pokazala je da se bezbednosna situacija unapređivala pre puča, zahvaljujući vladinim merama i pomoći francuskih i američkih snaga.
- Novi talas napada u regionu Tilaberi naglašava pretnju koju džihadističke grupe i dalje predstavljaju, u trenutku kada vlade zapadnoafričkih zemalja sve više prekidaju saradnju sa svojim ranijim zapadnim vojnim saveznicima - navodi se u izveštaju.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
DžIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce
14. 08. 2025. u 22:22
LIKVIDIRANA GRUPA DžIHADISTA: Ubijeni policajac i trojica napadača u napadu ekstramista
10. 08. 2025. u 11:46
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)