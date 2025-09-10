VIŠE OD 120 CIVILA UBIJENO: Islamska država pojačava napada u Nigeru

MILITANTI koji su povezani sa Islamskom državom pojačali su napade na zapadu Nigera, ubivši više od 127 ljudi u pet odvojenih napada, navodi se u izveštaju Human Rights Watch-a

Foto: Profimedia/Ilustracija

U izveštaju se takođe nalaze do sada najdetaljniji opisi napada od strane Islamske države u provinciji Sahel (ISSP), Tilaberi, kao i u blizini granice sa Malijem i Burkinom Faso.

Zvaničnici Nigera retko komentarišu ovakve incidente.

Takozvani trougao (Burkina Faso - Mali - Niger) poznat je kao žarište aktivnosti Islamske države i Al-Kaide u zapadnoj Africi, a očevici su identifikovali napadače kao pripadnike ISSP na osnovu uniforme i pretnji koje su unapred uputili civilima.

Svedoci su takođe izjavili da nigerska vojska nije adekvatno reagovala i da je ignorisala molbe građana za zaštitu.

Vlada i vojni portparol nisu bili dostupni da daju komentar pre objavljivanja izveštaja, piše Rojters.

Hunta u Nigeru, koja je došla na vlast vojnim udarom 2023. godine, kao jedan od razloga za obaranje prethodne vlade navela je stalnu nesigurnost.

Međutim, analiza podataka o napadima i žrtvama u zemlji pokazala je da se bezbednosna situacija unapređivala pre puča, zahvaljujući vladinim merama i pomoći francuskih i američkih snaga.

- Novi talas napada u regionu Tilaberi naglašava pretnju koju džihadističke grupe i dalje predstavljaju, u trenutku kada vlade zapadnoafričkih zemalja sve više prekidaju saradnju sa svojim ranijim zapadnim vojnim saveznicima - navodi se u izveštaju.

