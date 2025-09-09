Svet

MAKRON PRELOMIO: Imenovan novi premijer Francuske

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 09. 2025. u 20:03

Francuski predsednik doneo je najnoviju odluku novom premijeru Francuske.

Foto: Profimedia

Francuski predsednik Emanuel Makron imenovao je ministra odbrane Sebastijana Lekornjua za novog premijera Francuske.

(Sputnjik)

