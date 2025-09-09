"TREĆI SVETSKI RAT JE POČEO" Maduro šokirao izjavom
Predsednik Venecuele, Nikolas Maduro, izjavio je da je uveren kako je Treći svetski rat već u toku. On je ovu ocenu izneo u intervjuu za televiziju RT.
“Papa Franjo je pre dve godine rekao da se krećemo ka Trećem svetskom ratu. Ja verujem da je on već počeo”, naglasio je Maduro.
SAD kao glavni akter globalnog sukoba
Maduro smatra da iza aktuelnih svetskih sukoba stoji Vašington. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države sprovode strateški plan čiji je cilj uspostavljanje američke političke, ekonomske i vojne dominacije na globalnom nivou.
Stavovi američkih zvaničnika
U istom kontekstu, ranije se oglasio američki ministar rata, Pit Hegset, koji je izjavio da će američke trupe biti spremne da sprovedu promenu režima u Venecueli ukoliko predsednik SAD donese takvu odluku.
Sam predsednik Donald Tramp odbacio je mogućnost intervencije, istakavši da ne planira takve akcije. Istovremeno, on je kritikovao Madura, nazivajući ga “najgorim predsednikom u istoriji”.
