SENZACIONALNO IZ ZAGREBA: Tajni dil Plenkovića i Junajted medije!

KLjUČNI ljudi premijera Hrvatske Andreja Plenkovića direktno su se mešali u uređivačku politiku televizija iz sastava Junajted Medije u toj zemlji, objavio je zagrebački nedeljnik Nacional u novom broju!

Arhvia

Dok televizije N1 i Nova S, pod kontrolom milijardera Dragana Šolaka, godinama na sav glas kukaju kako ih navodno srpske vlasti ugrožavaju, kao zaliveni su odlučili da ćute o stvarnim pritiscima kojima je Junajted Medija bila izložena u “demokratskoj” Hrvatskoj. Isto kao što Plenković i ekipa hoće da Srbiji drže lekcije o medijskim slobodama, dok oni sami, iza kulisa, sprovode represiju.

Prema dokumentaciji koju je ovih dana objavio Nacional, šef kabineta Plenkovića i medijski savetnik hrvatskog premijera uslovljavali su Junajted Grupu da će dobiti dozvolu za kupovinu TV Nova u Hrvatskoj pod uslovom da ne napada vlast! U isto vreme su tražili da hrvatski N1 manje kritikuje Plenkovićevu vladu. Sve to se dešavalo u prvoj polovini 2018. godine.



S obzirom na to da je UG ubrzo dobila dozvolu za kupovinu TV Nova (u maju 2018), koja u Hrvatskoj ima nacionalnu frekvenciju, i sudeći prema njihovom izveštavanju posle svega, očito je da su Šolak i saradnici pristali na tajni dil sa Plenkovićem. Toliko o Šolakovim slobodnim medijima i “demokratskoj” Hrvatskoj!

A evo šta piše zagrebački Nacional u opširnom tekstu pod naslovom “Plenkovićevi ljudi pritiskali su strane investitore i na sastancima sa Sadlerom uoči kupnje Nove TV htjeli utjecati na uređivačke politike”.

“Nacional je tokom prošle nedelje dobio na uvid eksplozivnu internu poslovnu dokumentaciju koju je Brent Sadler, ugledni dugogodišnji novinar CNN-a, poslao predstavnicima većinskih vlasnika Nove TV u Hrvatskoj. Ti dokumenti otkrivaju prve konkretne tragove i bude ozbiljnu sumnju da su neki ključni ljudi i pojedinci povezani s administracijom hrvatskog premijera Andreja Plenkovića izvršili neprimeren i moguće nezakonit pritisak na strane investitore uoči kupovine Nove TV u Hrvatskoj, sa ciljem uslovljavanja promene u njenoj vlasničkoj strukturi uticajem na uređivačku politiku. Istražujući dodatno tu dokumentaciju, Nacional je tokom prošlog vikenda otkrio da su spomenuti ‘ključni pojedinci’ šef kabineta premijera Zvonimir Frka-Petešić, tadašnji tzv. pro bono savetnik premijera Krešimir Macan, te Kristina Laco, tadašnja ključna osoba za krizne komunikacije u Agrokoru”, objavio je Nacional u najnovijem izdanju.

Najbliži saradnici Andreja Plenkovića tražili su od Brenta Sadlera, ovlašćenog predstavnika UG u tim razgovorima, da TV Nova sa novim vlasnikom ne menja uređivačku politiku i kritikovali izveštavanje N1 - premijer i ministri Vlade Hrvatske u tom su periodu bojkotovali N1 nezadovoljni uređivačkom politikom te televizije, piše Nacional.

Ubrzo posle tajnih razgovora, u maju 2018, Hrvatska “nezavisna” Agencija za zaštitu konkurencije odobrila je kupovinu Nove od strane UG, a Plenković i članovi njegove vlade prestali su sa bojkotom N1.

Pa neka se neko čudi zašto Šolakove televizije u Hrvatskoj slave Oluju i šuruju sa vlastima protiv Srbije!

Otišao zbog Šolaka Brent Sadler je bio među najvažnijim ljudima Junajted Grupe zaduženim za pokretanje medija te grupacije u Hrvatskoj, Srbiji i BiH tokom 2014. i kasnije. Otišao je iz UG 2019. godine, zbog sukoba sa manjinskim vlasnikom Draganom Šolakom, koji je prosto odbacio Sadlerove uređivačke principe da vlasnici ne smeju da se neposredno mešaju u uređivačku politiku i izveštavanje medija.

“Nedugo pre odlaska sa funkcije, Sadler je većinskim vlasnicima poslao interni izveštaj u kojem se referirao na stanje unutar N1 televizije i njenih filijala u zemljama regiona, o čemu je progovorio i u intervjuu za Nacional, te rekao: Zabrinutosti koje sam izneo o uredničkoj nezavisnosti, institucionalnoj memoriji i verodostojnosti unutar platformi Junajted Medije, bile su zasnovane na profesionalnim standardima i iznesene su interno - uključujući prema CNN i tadašnjem većinskom vlasniku KKR, puno pre mog odlaska sa N1”, objavio je Nacional.