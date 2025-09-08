"FINSKA SE SPREMA ZA RAT SA RUSIJOM" Medvedev: Poslužiće kao odskočna daska za napad

FINSKA se sprema za rat i verovatno priprema "odskočnu dasku" za napad na Rusiju, izjavio je danas zamenik šefa ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Nakon ulaska u NATO, pod maskom odbrambenih mera, Helsinki sprovodi konfrontacioni kurs pripreme za rat sa Rusijom, očigledno pripremajući odskočnu dasku za napad na nas - rekao je Medvedev u kolumni "Nova finska doktrina: glupost, laži, nezahvalnost", koju je objavio TASS.

Medvedev je naglasio da je Severnoatlantska alijansa "u potpunosti uključena u ova pitanja i sada intenzivno savladava svih pet operativnih okruženja u finskoj Laponiji - kopneni, morski, vazdušni, svemirski i sajber prostor.

- Vojna aktivnost se povećava - kazao je Medvedev.

Dodao je da su "u neposrednoj blizini granice sa Rusijom u toku procesi stvaranja štabne strukture za napredne kopnene snage NATO alijanse u Laponiji", kao i za "raspoređivanja štaba komande kopnene komponente na nivou korpusa Združenih snaga NATO-a u gradu Mikeliju".

Prema rečima Medvedeva, nema potrebe objašnjavati protiv koga će biti usmerene aktivnosti štaba.

- Pojavljuju se novi garnizoni, na primer u selu Ivalo, koje se nalazi 40 kilometara od ruske teritorije - precizirao je Medvedev.

(Tanjug)