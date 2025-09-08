"FINSKA SE SPREMA ZA RAT SA RUSIJOM" Medvedev: Poslužiće kao odskočna daska za napad
FINSKA se sprema za rat i verovatno priprema "odskočnu dasku" za napad na Rusiju, izjavio je danas zamenik šefa ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev.
- Nakon ulaska u NATO, pod maskom odbrambenih mera, Helsinki sprovodi konfrontacioni kurs pripreme za rat sa Rusijom, očigledno pripremajući odskočnu dasku za napad na nas - rekao je Medvedev u kolumni "Nova finska doktrina: glupost, laži, nezahvalnost", koju je objavio TASS.
Medvedev je naglasio da je Severnoatlantska alijansa "u potpunosti uključena u ova pitanja i sada intenzivno savladava svih pet operativnih okruženja u finskoj Laponiji - kopneni, morski, vazdušni, svemirski i sajber prostor.
- Vojna aktivnost se povećava - kazao je Medvedev.
Dodao je da su "u neposrednoj blizini granice sa Rusijom u toku procesi stvaranja štabne strukture za napredne kopnene snage NATO alijanse u Laponiji", kao i za "raspoređivanja štaba komande kopnene komponente na nivou korpusa Združenih snaga NATO-a u gradu Mikeliju".
Prema rečima Medvedeva, nema potrebe objašnjavati protiv koga će biti usmerene aktivnosti štaba.
- Pojavljuju se novi garnizoni, na primer u selu Ivalo, koje se nalazi 40 kilometara od ruske teritorije - precizirao je Medvedev.
(Tanjug)
Preporučujemo
"RUSIJA NIKOME NE ŽELI DA SE SVETI" Lavrov poručio zapadu: Napali su pogrešne
08. 09. 2025. u 10:27
NEMAČKA VOJSKA UŠLA U LITVANIJU: Stiglo više od 1000 vojnih vozila (VIDEO)
07. 09. 2025. u 16:10
KADIROV NAJOŠTRIJE ZAPRETIO: Mir moguć kada Ukrajina postane region Rusije
07. 09. 2025. u 11:15
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)