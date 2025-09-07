KADIROV NAJOŠTRIJE ZAPRETIO: Mir moguć kada Ukrajina postane region Rusije
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov izjavio je da nije pristalica prekida vojnih dejstava u zoni Specijalne vojne operacije i dodao da će mir biti moguć tek kada Ukrajina postane region ili okrug Rusije.
„Uopšte nisam pristalica prekida borbenih dejstvava u trenutnom stanju stvari u zoni. Verujem da nam ne odgovara da sada prekidamo borbena dejstva“, rekao je Kadirov za Sputnjik, odgovarajući na pitanje o uslovima pod kojima bi SVO trebalo da se završi.
On je istakao da su ciljevi i zadaci SVO garancija bezbednosti cele Rusije.
„Mir na našim granicama je moguć tek kada Ukrajina postane region ili okrug Rusije“, zaključio je čečenski lider.
(Sputnjik)
Preporučujemo
GORI ZGRADA VLADE U KIJEVU: Hitno se oglasila premijerka Ukrajine (FOTO/VIDEO)
07. 09. 2025. u 11:09
JOŠ DVE, TRI GODINE I ONDA... Šta to Zapadu nedostaje, a Rusiji pomaže u Ukrajini?
07. 09. 2025. u 00:20
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLUMICA I RANIJE IMALA PROBLEMA SA ZAKONOM? Burne reakcije Rusije na hapšenje Bikovićeve bivše, zahteva se STROGA kazna
LEPOTICA iz Sankt Peterburga, koja se proslavila dramom "Led", za oko nam je zapela zahvaljujući romansi sa partnerom iz pomenutog filma, popularnim srpskim glumcem koji je i u Rusiji izgradio zavidnu karijeru.
06. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)