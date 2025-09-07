Svet

KADIROV NAJOŠTRIJE ZAPRETIO: Mir moguć kada Ukrajina postane region Rusije

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

07. 09. 2025. u 11:15

ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov izjavio je da nije pristalica prekida vojnih dejstava u zoni Specijalne vojne operacije i dodao da će mir biti moguć tek kada Ukrajina postane region ili okrug Rusije.

Foto: Shutterstock/Jutjub/BBC News

„Uopšte nisam pristalica prekida borbenih dejstvava u trenutnom stanju stvari u zoni. Verujem da nam ne odgovara da sada prekidamo borbena dejstva“, rekao je Kadirov za Sputnjik, odgovarajući na pitanje o uslovima pod kojima bi SVO trebalo da se završi.

On je istakao da su ciljevi i zadaci SVO garancija bezbednosti cele Rusije.

„Mir na našim granicama je moguć tek kada Ukrajina postane region ili okrug Rusije“, zaključio je čečenski lider.

(Sputnjik)

