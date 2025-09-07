"SVETSKA EKONOMIJA SUOČAVA SE SA CARINSKIM RATOVIMA" Peskov: Niko ne zna kakve će biti njihove posledice

ČITAVA svetska ekonomija suočava se sa carinskim ratovima, a niko ne zna kakve će biti njihove posledice, izjavio je za Sputnjik portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Brazil nije jedina zemlja koja se suočava sa posledicama carinskih ratova. Zapravo, čitava svetska ekonomija se suočava sa time na ovaj ili onaj način. Niko ne zna kakve će biti posledice. Čini mi se da ne znaju ni oni koji su izloženi ovim ratovima, ni oni koji pokreću te ratove. Takođe ne mogu u potpunosti da proračunaju posledice. Stoga je veoma važno razgovarati i diskutovati - rekao je Peskov.

Ranije su mediji objavili da će Brazil, na inicijativu predsednika Luisa Inasija Lule da Silve, 8. septembra održati vanredni virtuelni samit zemalja-članica BRIKS-a kako bi se razgovaralo o trgovinskoj politici američkog lidera Donalda Trampa.

Predsednik SAD Donald Tramp je 30. jula potpisao ukaz kojim je povećao carine na brazilsku robu na 50 odsto, ali je istovremeno uveo spisak od 700 izuzetaka u strateškim sektorima kao što su avioindustrija, energetika i delimično poljoprivreda.



