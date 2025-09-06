FICO TRAŽI SLAMKU SPASA: Moramo pronaći sistem za sigurno snabdevanje energijom po razumnim cenama

SLOVAČKA će donositi odluke u energetskom sektoru koje će biti dobre za njenu suverenu politiku, i mora se pronaći sistem za sigurno snabdevanje energijom po razumnim cenama, izjavio je sinoć premijer te zemlje Robert Fico.

Fico je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, nakon njihovog sastanka u ukrajinskom gradu Užgorod, rekao da veliku ulogu u tome igra i saradnja Slovačke i Ukrajine, prenosi TASR.

Fico je kazao da predstavlja zadatak pronaći sistem koji će obezbediti bezbedno i kvalitetno snabdevanje energijom svake zemlje po razumnim cenama, kao i da pojedinačne države ne bi trebalo da preduzimaju mere koje štete drugim zemljama.

Slovački premijer je Zelenskom rekao da i Ukrajina i Slovačka imaju pravo da štite sopstvene nacionalne interese, ali ne po cenu da štete tuđim nacionalnim interesima.

"Ponašaćemo se veoma suvereno kao Slovačka Republika, i u saradnji sa ukrajinskim partnerima tražićemo rešenja koja će biti dobra za suverenu slovačku politiku. Ali ne želimo da budemo deo igara kada je u pitanju energetika, da to ne možete da uradite jer je politički tako, i da to morate da uradite jer je politički tako. Nećemo igrati ove igre", naglasio je Fico.

On je rekao da veruje da će ministri dve zemlje intenzivno sarađivati i oko toga kako da se reše "ogromni" energetski izazovi.

Zelenski je na konferenciji za novinare izjavio da je Ukrajina spremna za zajedničke projekte sa Slovačkom, i za isporuke nafte i gasa na teritoriju Slovačke, ali da to ne može biti ruska nafta i ruski gas, pošto je Ukrajina u ratu sa tom zemljom.

"Spremni smo da obezbedimo energetsku stabilnost za Slovačku, kao i za druge partnere, i želimo da imamo zajedničke projekte", rekao je Zelenski.

Prema rečima Zelenskog, ruski predsednik Vladimir Putin zapravo ne želi da okonča rat u Ukrajini, u suprotnom, ne bi tražio od suseda Ukrajine da uvedu energetsku blokadu.

Slovački premijer je negirao da je tema pregovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom bila energetska blokada Ukrajine.

"Fokusirali smo se prvenstveno na pitanja bilateralne saradnje između Slovačke i Ruske Federacije. Predlažemo sastanak mešovite komisije, koja se obično sastaje po ovim temama", rekao je Fico.

Sastanku slovačkog premijera i ukrajinskog predsednika, koji je trajao sat i po vremena, prema navodima televizijskog kanala "TA-3", prisustvovao je i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

(Tanjug)

