PAO AVION: Ima poginulih, vatra pretila da se proširi na zgradu

MANjI komercijalni avio srušio se danas i zapalio nedaleko od Denvera u američkoj saveznoj državi Kolorado, a u nesreći su poginule dve osobe, saopštili su američki zvaničnici.

Foto: Shutterstock

- Nesreća se dogodila južno od aerodroma Sentenijal i prvobitno je prijavljena kao eksplozija - rekla je Debora Takahara, portparolka kancelarije šerifa za okrug Daglas, prenosi AP.

Vatrogasci su zatekli avion "beech BE35" u plamenu, a vatra je pretila da se proširi na obližnju zgradu i strujne generatore koji rade na dizel.

- Vatrogasci su uspeli da ugase plamen - saopšteno je iz lokalne vatrogasne službe.

