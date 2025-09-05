PAO AVION: Ima poginulih, vatra pretila da se proširi na zgradu
MANjI komercijalni avio srušio se danas i zapalio nedaleko od Denvera u američkoj saveznoj državi Kolorado, a u nesreći su poginule dve osobe, saopštili su američki zvaničnici.
- Nesreća se dogodila južno od aerodroma Sentenijal i prvobitno je prijavljena kao eksplozija - rekla je Debora Takahara, portparolka kancelarije šerifa za okrug Daglas, prenosi AP.
Vatrogasci su zatekli avion "beech BE35" u plamenu, a vatra je pretila da se proširi na obližnju zgradu i strujne generatore koji rade na dizel.
- Vatrogasci su uspeli da ugase plamen - saopšteno je iz lokalne vatrogasne službe.
(Tanjug)
