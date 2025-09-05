VELIKO UPOZORENJE MEDVEDEVA: Tri zemlje povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev naglasio je da Moskva ne može ignorisati činjenicu da je Finska članica NATO-a.
- To predodređuje promenu naših vojnih pristupa razvoju granice i odbijanju mogućih neprijateljskih akata - istakao je on na sastanku nakon posete rusko-finskoj granici.
Medvedev je takođe izjavio da baltičke zemlje, Finska, Norveška i Poljska povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
