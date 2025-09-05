ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev naglasio je da Moskva ne može ignorisati činjenicu da je Finska članica NATO-a.

- To predodređuje promenu naših vojnih pristupa razvoju granice i odbijanju mogućih neprijateljskih akata - istakao je on na sastanku nakon posete rusko-finskoj granici.

Medvedev je takođe izjavio da baltičke zemlje, Finska, Norveška i Poljska povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije.