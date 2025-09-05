Svet

VELIKO UPOZORENJE MEDVEDEVA: Tri zemlje povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije

Novosti online

05. 09. 2025. u 18:48

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev naglasio je da Moskva ne može ignorisati činjenicu da je Finska članica NATO-a.

ВЕЛИКО УПОЗОРЕЊЕ МЕДВЕДЕВА: Три земље повећавају војну активност у близини руске територије

Foto: Profimedia

- To predodređuje promenu naših vojnih pristupa razvoju granice i odbijanju mogućih neprijateljskih akata - istakao je on na sastanku nakon posete rusko-finskoj granici.

Medvedev je takođe izjavio da baltičke zemlje, Finska, Norveška i Poljska povećavaju vojnu aktivnost u blizini ruske teritorije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU