MERC KONAČNO PRIZNAO: Evropa ne uspeva da se nametne na globalnoj sceni, zavisi od SAD

Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da Evropa ne uspeva da se nametne na globalnoj sceni i da nema mogućnosti da izvrši pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina, te da je zavisna od američke pomoći.

- Ono što me brine, i moram priznati da me opterećuje, jeste da mi Evropljani trenutno ne preuzimamo ulogu u svetu koju želimo i treba da igramo kako bismo pravilno zaštitili svoje interese - rekao je Merc, preneo je Tanjug.

On je naveo da sukob u Ukrajini kao primer nemogućnosti Evrope da se pozicionira na globalnoj sceni, rekavši da Evropa nema polugu da izvrši pritisak na Rusiju.

- Trenutno nismo u mogućnosti da izvršimo dovoljan pritisak na Putina da okonča ovaj sukob. Zavisni smo od američke pomoći - rekao je Merc.

Na sastanku "koalicije voljnih" Nemačka nije obećala vojnu posvećenost Ukrajini ako se postigne mir između Kijeva i Moskve, naveo je Merc, dodajući da u međuvremenu zemlje poput Kine, Indije i Brazila produbljuju veze sa Rusijom.

S druge strane, Merc je pozdravio znake obnovljenog evropskog jedinstva, naglašavajući ulogu Nemačke u pokretanju tih napora.

- Berlin mora da ispuni svoju globalnu odgovornost jer to ide u korist i interesima same Nemačke - zaključio je Merc.

