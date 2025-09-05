Svet

MERC KONAČNO PRIZNAO: Evropa ne uspeva da se nametne na globalnoj sceni, zavisi od SAD

В.Н.

05. 09. 2025. u 17:56

ONO što me brine, i moram priznati da me opterećuje, jeste da mi Evropljani trenutno ne preuzimamo ulogu u svetu koju želimo, požalio se nemački kancelar.

МЕРЦ КОНАЧНО ПРИЗНАО: Европа не успева да се наметне на глобалној сцени, зависи од САД

Foto: Profimedia

Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da Evropa ne uspeva da se nametne na globalnoj sceni i da nema mogućnosti da izvrši pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina, te da je zavisna od američke pomoći.

- Ono što me brine, i moram priznati da me opterećuje, jeste da mi Evropljani trenutno ne preuzimamo ulogu u svetu koju želimo i treba da igramo kako bismo pravilno zaštitili svoje interese - rekao je Merc, preneo je Tanjug. 

On je naveo da sukob u Ukrajini kao primer nemogućnosti Evrope da se pozicionira na globalnoj sceni, rekavši da Evropa nema polugu da izvrši pritisak na Rusiju.

- Trenutno nismo u mogućnosti da izvršimo dovoljan pritisak na Putina da okonča ovaj sukob. Zavisni smo od američke pomoći - rekao je Merc. 

Na sastanku "koalicije voljnih" Nemačka nije obećala vojnu posvećenost Ukrajini ako se postigne mir između Kijeva i Moskve, naveo je Merc, dodajući da u međuvremenu zemlje poput Kine, Indije i Brazila produbljuju veze sa Rusijom.

S druge strane, Merc je pozdravio znake obnovljenog evropskog jedinstva, naglašavajući ulogu Nemačke u pokretanju tih napora.

- Berlin mora da ispuni svoju globalnu odgovornost jer to ide u korist i interesima same Nemačke - zaključio je Merc.

(RT)

