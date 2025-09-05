STIGLA POTVRDA IZ KREMLJA: Putin će učestvovati na onlajn samitu BRIKS-a
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin učestvovaće narednih dana na samitu BRIKS-a, koji će biti održan putem video-linka, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Za samo nekoliko dana, samit BRIKS-a će biti održan putem video-konferencije. Putin će učestvovati putem video-uključenja - rekao je Peskov u intervjuu TASS-u na Istočnom ekonomskom forumu.
Mediji su ranije objavili da Brazil namerava da sazove vanredni onlajn samit BRIKS-a.
Prema pisanju brazilskih medija, sastanak je zakazan za 8. septembar, a predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva namerava da sa partnerima razgovara o pretnjama multipolarnom svetskom poretku i zajedničkom odgovoru na američke carinske mere i sankcije.
(Tanjug)
