"NIJE U PITANJU KAPITULACIJA" Rusi objasnili: Putin pozvao Zelenskog u Moskvu samo zbog jedne stvari

Đorđe Grmuša

05. 09. 2025. u 07:17

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin pozvao predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Moskvu na razgovore, a ne da prihvati kapitulaciju.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

"Zelenski je pozvan u Moskvu da razgovara, a ne da kapitulira", rekao je Peskov novinarima na marginama Istočnog ekonomskog foruma, prenosi agencija RIA Novosti.

Naglasio je da je Zelenski odbio poziv ruskog predsednika da dođe u Rusiju.

"Ovo je bio Putinov predlog. I videli smo da ga je Zelenski odbio preko svog ministra spoljnih poslova", rekao je portparol Kremlja. 

On je naveo da Rusija smatra pretnjom najavljeno prisustvo stranih trupa u Ukrajini, uključujući NATO.

"Govore o garancijama bezbednosti Ukrajine putem uvođenja evropskih snaga... Onda ćemo se vratiti – na uzroke sukoba. Glavni uzrok sukoba bio je pokušaj NATO-a da prodre u Ukrajinu, čime je naša zemlja dovedena u opasnost. Dakle, mi ovo prepoznajemo kao pretnju po sebe – prisustvo međunarodnih snaga, ili bilo kakvih stranih snaga, ili snaga zemalja NATO-a na ukrajinskom tlu, na našoj granici", rekao je Peskov.

On je dodao da vojska Severne Koreje nije raspoređena na teritoriji Ukrajine, već samo na teritoriji Rusije.

Komentarišući pisanje američkih medija da predsednik SAD Donald Tramp namerava da uskoro razgovara sa Putinom, Peskov je rekao da još uvek nema planova za mogući razgovor između Putina i Trampa, ali da bi kontakt "mogao da bude vrlo brzo organizovan" .
Rusija će, dodao je, nastaviti "specijalnu vojnu operaciju" dok se ne pojave mogućnosti za političko i diplomatsko rešenje sukoba.

Deseti Istočni ekonomski forum održava se od 3. do 6. septembra u kampusu Dalekoistočnog federalnog univerziteta u Vladivostoku, a danas je počela plenarna sednica, na kojoj učestvuje i ruski predsednik Vladimir Putin.

Glavna tema ovogodišnjeg skupa je "Daleki istok - saradnja za mir i prosperitet". 
 

(Tanjug)

