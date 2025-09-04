Svet

OTKRIVEN IDENTITET DELA STRADALIH U NESREĆI U PORTUGALU: Glavni tužilac podelio nove detalje o nesreći

Jovana Švedić

04. 09. 2025. u 21:07

GLAVNI tužilac Portugalije objavio je nacionalnosti osam osoba koje su stradale u tragičnoj nesreći u toj zemlji.

ОТКРИВЕН ИДЕНТИТЕТ ДЕЛА СТРАДАЛИХ У НЕСРЕЋИ У ПОРТУГАЛУ: Главни тужилац поделио нове детаље о несрећи

AP Photo/Armando Franca

Prema zvaničnom saopštenju, među poginulima je pet portugalskih, dvoje korejskih i jedan švajcarski državljanin.

Ukupno je, prema dosadašnjim podacima vlasti, potvrđeno 16 žrtava, prenosi Skaj Njuz.

Idenitet preostalih osam stradalih još nije objavljen, a neće biti ni zvanično saopšten sve dok se o tome ne obaveste porodice poginulih.

Četiri od pet portugalskih državljana, čiji su životi izgubljeni u jučerašnjoj nesreći, bili su zaposleni u najvećoj dobrotvornoj organizaciji u Portugaliji "Santa Casa da Misericórdia de Lisboa", potvrđeno je danas.

Ova humanitarna ustanova saopštila je da su njeni radnici redovno koristili funikular kako bi stigli do svojih kancelarija u Lisabonu, upravo na liniji gde se dogodila tragedija.

Istražitelji su i dalje prisutni na mestu nesreće.

Nadležni organi nastavljaju sa prikupljanjem dokaza kako bi utvrdili uzrok tragedije koja je potresla Portugaliju.

