BRITANSKA RAKETA STORM ŠEDOU OTKRIVENA NA DNU CRNOG MORA: Da li ruski PVO sve češće obara zapadno oružje? (VIDEO)
U POSLEDNjIH šest meseci ukrajinski napadi pomoću britansko-francuskih krstarećih raketa Storm šedou/SCALP-EG postali su prava retkost.
Razlog, kako tvrde ruski izvori, nije prestanak isporuka ili odluka Kijeva da odustane od ovog oružja, već činjenica da je ruski protivvazdušni sistem pronašao način da ih efikasno obara.
Na internetu se pojavilo snimak ronilaca koji istražuju olupinu jedne takve rakete na dnu Crnog mora, u blizini Krima. Na kadrovima se jasno vidi prepoznatljiva struktura oborenog projektila, za koji se tvrdi da je presretnut u trenutku kada se približavao poluostrvu.
STORM ŠEDOU – OD SIMBOLA ZAPADNE PODRŠKE DO „RETKOG GOSTA“ NA FRONTU
Raketa Storm šedou, sa dometom većim od 250 kilometara, bojevom glavom od 450 kilograma i cenom od preko 2 miliona dolara po komadu, prvi put je stigla u Ukrajinu u maju 2023. godine iz Velike Britanije. Ubrzo potom, isporuke je počela i Francuska.
Londonska odluka tada je promenila dinamiku rata jer je Kijevu omogućila da gađa ciljeve duboko u ruskoj pozadini.
Zanimljivo je da su prema američkim izvorima isporuke krenule i pre nego što je zvanično odobreno njihovo korišćenje.
UKRAJINSKA UPOTREBA I INTEGRACIJA
Nosilac „Štormove senke“ u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu je Su-24M, sovjetski bombarder sa promenljivom geometrijom krila, modernizovan kako bi mogao da koristi zapadne krstareće rakete. Svaki Su-24M može da ponese po dve Storm šedou rakete.
Kako bi se zaštitili tokom udara, ovi bombarderi obično lete uz pratnju MiG-29 lovaca, takođe prilagođenih za upotrebu zapadnih raketa i municije. Rakete su se koristile za gađanje skladišta municije, komandnih centara i ključne infrastrukture, ali ruski PVO uspešno ih je presreo u nekoliko navrata, naročito u blizini Krima.
STORM ŠEDOU POSTAJE „RETKOST“
Iako se i dalje isporučuju u manjim serijama – nekoliko desetina komada – danas su Storm šedou rakete na frontu postale gotovo nevidljive. Ukrajinska strana tvrdi da ih čuvaju za „posebne ciljeve“, dok ruski izvori ističu da je njihov PVO razvio efikasan sistem za presretanje.
To potvrđuje i činjenica da su oboreni primerci završili u ruskim rukama – jedan od njih sada i na dnu Crnog mora. Ove olupine služe i kao izvor informacija za dalje proučavanje zapadne tehnologije.
NOVA RUSKA RAKETA – ODGOVOR NA STORM ŠEDOU?
Interesantno je da se u proteklim mesecima u Ukrajini pojavila i „misteriozna ruska raketa“ za koju pojedini analitičari tvrde da podseća na Storm šedou.
Storm šedou nije samo oružje – to je i politički signal. Njegovo uvođenje na ukrajinsko ratište 2023. godine označilo je prelazak Zapada preko jedne od „crvenih linija“ koje je Rusija godinama isticala: isporuku oružja dugog dometa.
Danas, međutim, činjenica da se rakete mogu videti na dnu mora, u rukama ruskih ronilaca, svedoči o promeni u dinamici rata. Za Rusiju, to je dokaz poboljšane odbrane. Za Ukrajinu i njene saveznike, to je podsećanje da ni najskuplja tehnologija nije nepobediva.
Ovaj događaj ne samo da prikazuje sudar dve vojne doktrine, već i jasno govori o sve većem značaju protivvazdušne odbrane u savremenom ratu. Storm šedou je trebalo da bude „oružje koje menja pravila igre“, ali se sada pretvara u primer kako se svaka tehnologija može neutralisati kada protivnik pronađe adekvatan odgovor.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
