MLADI DILERI "PALI" ZBOG PORUKA NA TELEFONU: Mladić se žalio "možeš da šmrčeš moj rad, ali ne i da mi odgovoriš na poruku"
MLADI par iz Barija, Južni Vels, pojavio se na sudu nakon što je policija u njihovom domu pronašla kokain i ekstazi vredne više od 15.000 funti.
Grejs Mort (25) i njen dečko Džejkob Kenedi (20) uhapšeni su nakon što su istražitelji pronašli poruke na njihovim mobilnim telefonima u kojima se otvoreno razgovara o trgovini drogom. Tokom pretresa, policija je pronašla nekoliko paketića kokaina visoke čistoće, težine 50 grama, i skoro 40 tableta ekstazija.
Kreativna šifra
Krunski sud u Kardifu je saslušao da su na njihovim mobilnim telefonima pronađene brojne poruke o trgovini drogom. Koristili su termin "šmrkanje" kao šifru za kokain, a Kenedi je Mortu slao poruke poput: "Donesi dva paketića od pola grama", "Ja sam samo neko ko ti nabavlja kokain kad god želiš" i "Možeš da šmrčeš moj rad, ali ne možeš da se javiš na telefon".
Policija je takođe pronašla spisak klijenata sa beleškama o tome ko im je koliko dugovao, a tužilac Abdalah Barakat je naglasio da su Mort i Kenedi tražili "značajnu finansijsku dobit" od trgovine drogom, izveštava Dejli mejl. Analizom je utvrđeno da je zaplenjeni kokain imao čistoću od 78 procenata i procenjenu vrednost između 4.320 i 7.200 funti, dok su tablete ekstazija vredele između 5.300 i 8.700 funti.
Tokom ispitivanja, obojica su na sva policijska pitanja odgovorili sa "bez komentara". Na sudu su priznali posedovanje i nameru dalje prodaje kokaina i ekstazija, kao i učešće u snabdevanju kokainom.
Sudija Mort ga je osudio na 18 meseci uslovne kazne i 20 dana rehabilitacionih aktivnosti, dok će Kenedijeva kazna biti određena naknadno.
(Kurir)
