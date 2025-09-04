ZEMLJOTRES JAČINE 6,2 STEPENA: Evo gde je bio epicentar

ZEMLjOTRES jačine 6,2 stepena Rihterove sakle pogodio je danas jugoistočni Avganistan, prema podacima Nemačkog istraživačkog geološkog centra.

Foto: Novosti

Epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara, javlja Rojters.



Ujedinjene nacije upozorile su da bi broj žrtava mogao biti i veći, jer su ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama dok vreme ističe za preživele.

Tlo u Avganistanu sklono je smrtonosnim zemljotresima, posebno u planinskom vencu Hindukuš, gde se spajaju Indijska i Evroazijska tektonska ploča.



(Tanjug)