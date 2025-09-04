Svet

ZEMLJOTRES JAČINE 6,2 STEPENA: Evo gde je bio epicentar

ZEMLjOTRES jačine 6,2 stepena Rihterove sakle pogodio je danas jugoistočni Avganistan, prema podacima Nemačkog istraživačkog geološkog centra.

Epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara, javlja Rojters.

Avganistan je u poslednjih nekoliko dana pogodilo više zmeljotresa slične jačine, u kojima je poginulo najmanje 2.200 ljudi, a povređeno najmanje 3.640.

Ujedinjene nacije upozorile su da bi broj žrtava mogao biti i veći, jer su ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama dok vreme ističe za preživele.

Tlo u Avganistanu sklono je smrtonosnim zemljotresima, posebno u planinskom vencu Hindukuš, gde se spajaju Indijska i Evroazijska tektonska ploča.
 

