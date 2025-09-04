ZEMLJOTRES JAČINE 6,2 STEPENA: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 6,2 stepena Rihterove sakle pogodio je danas jugoistočni Avganistan, prema podacima Nemačkog istraživačkog geološkog centra.
Epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara, javlja Rojters.
Ujedinjene nacije upozorile su da bi broj žrtava mogao biti i veći, jer su ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama dok vreme ističe za preživele.
Tlo u Avganistanu sklono je smrtonosnim zemljotresima, posebno u planinskom vencu Hindukuš, gde se spajaju Indijska i Evroazijska tektonska ploča.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRESLA SE SRBIJA: Zemljotres pogodio ovaj grad
02. 09. 2025. u 21:24
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)