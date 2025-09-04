Svet

PUTIN JE TRAŽIO “DOZVOLU” Zelenski: Ruski predsednik će iskoristiti sastanke u Kini za nastavak rata

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 09. 2025. u 19:20

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će predsednik Rusije Vladimir Putin iskoristiti sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom kao neku vrstu "dozvole" za nastavak rata u Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

On je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu ocenio da se nakon sastanka Putina i Sija u Kini "stvorio veoma specifičan utisak" i da će Putin "očigledno pokušati da iskoristi ovaj sastanak kao neku vrstu dozvole za nastavak rata".

-Generalno, svojim ponašanjem, Putin pokušava da pokaže da pritisak kao da ga ne pogađa. U stvarnosti, verujemo da je situacija fundamentalno drugačija. Pritisak deluje, situacija postaje sve komplikovanija za rusku ekonomiju i za one koji trguju sa Rusijom, rekao je Zelenski nakon sastanka sa liderima zemalja "koalicije voljnih", prenosi portal RBK Ukrajina.

Zelenski je dodao da će se linija povećanog pritiska nastaviti, a posebno su, kako je naveo, razmatrane nove sankcije protiv Kremlja.

-Nastavićemo ovu liniju. Danas smo razgovarali o novim sankcijama, takođe i o sekundarnim, o posebnim tarifama u trgovini, koje mogu pomoći, napomenuo je Zelenski.

Danas je u Parizu održan sastanak "koalicije voljnih" o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Predsednik Francuske Emanuel Makron prethodno je saopštio da se 26 zemalja formalno obavezalo da razmeste svoje snage u Ukrajini "bilo na kopnu, moru ili u vazduhu", kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija.

(Tanjug)

