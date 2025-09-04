PUTIN JE TRAŽIO “DOZVOLU” Zelenski: Ruski predsednik će iskoristiti sastanke u Kini za nastavak rata
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će predsednik Rusije Vladimir Putin iskoristiti sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom kao neku vrstu "dozvole" za nastavak rata u Ukrajini.
On je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu ocenio da se nakon sastanka Putina i Sija u Kini "stvorio veoma specifičan utisak" i da će Putin "očigledno pokušati da iskoristi ovaj sastanak kao neku vrstu dozvole za nastavak rata".
-Generalno, svojim ponašanjem, Putin pokušava da pokaže da pritisak kao da ga ne pogađa. U stvarnosti, verujemo da je situacija fundamentalno drugačija. Pritisak deluje, situacija postaje sve komplikovanija za rusku ekonomiju i za one koji trguju sa Rusijom, rekao je Zelenski nakon sastanka sa liderima zemalja "koalicije voljnih", prenosi portal RBK Ukrajina.
Zelenski je dodao da će se linija povećanog pritiska nastaviti, a posebno su, kako je naveo, razmatrane nove sankcije protiv Kremlja.
-Nastavićemo ovu liniju. Danas smo razgovarali o novim sankcijama, takođe i o sekundarnim, o posebnim tarifama u trgovini, koje mogu pomoći, napomenuo je Zelenski.
Danas je u Parizu održan sastanak "koalicije voljnih" o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.
Predsednik Francuske Emanuel Makron prethodno je saopštio da se 26 zemalja formalno obavezalo da razmeste svoje snage u Ukrajini "bilo na kopnu, moru ili u vazduhu", kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija.
Tanjug
