NATO I EU UHVAĆENI U LAŽI Bugarski premijer: Nije bilo ometanja GPS-a aviona u kojem je bila Fon der Lajen

BUGARSKI premijer Rosen Željazkov rekao je danas da nije bilo ometanja GPS-a aviona iznad Bugarske u kojem je bila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, već da je došlo samo do delimičnog prekida signala, što je, kako je naveo, uobičajeno za gusto naseljene oblasti.

-Nakon što smo proverili evidenciju aviona, videli smo da nema naznaka zabrinutosti pilota. Pet minuta je letelica lebdela u zoni čekanja, a kvalitet signala je sve vreme bio dobar, rekao je Željazkov bugarskim poslanicima, preneo je Politiko.

Željazkov je ranije izjavio da je do poremećaja došlo zbog nenamernih posledica elektronskog ratovanja u sukobu u Ukrajini.

Zamenik bugarskog premijera i ministar saobraćaja Grozdan Karadžov takođe je negirao da postoje dokazi o prekidu GPS signala aviona u kojem je bila Fon der Lajen na putu ka rumunskoj vojnoj bazi na Crnom moru, zbog čega je sleteo na lokalni aerodrom u Bugarskoj u nedelju.

-Prema empirijskim podacima, prema radio detekciji, evidenciji naših agencija, civilnih i vojnih, ne postoji nijedna činjenica koja bi potkrepila tvrdnju da je utišan GPS signal koji je uticao na avion, rekao je Karadžov danas za bugarsku televiziju bTV.

Pre nekoliko dana su i Sofija i Brisel okrivili Moskvu za incident.

"Fajnenšel tajms" objavio je u ponedeljak da je avion koji je iznajmila Evropska komisija navodno izgubio pristup GPS signalima dok se približavao aerodromu u Plovdivu u Bugarskoj.

Dopisnik koji je bio u avionu rekao je da je avion sleteo koristeći papirne mape, i citirao je zvaničnika koji je rekao da je avion kružio oko aerodroma sat vremena.

Brisel i Sofija su odmah okrivili Rusiju zbog tog incidenta.

Vesti o tome našle su se na naslovnim stranama širom Evrope i izazvale su reakcije američkog predsednika Donalda Trampa, generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea i drugih najviših zvaničnika.

Proteklih dana analitičari su dovodili u pitanje detalje incidenta, ukazujući na podatke praćenja leta koji otkrivaju da GPS signal nikada nije izgubljen i da je sletanje aviona odloženo samo devet minuta.

Podaci, koji su javno dostupni, takođe su pokazali da je isti avion prethodnog dana imao ometanje GPS-a iznad Baltika, ali ne i u Bugarskoj.

Portparol Evropske komisije Arijana Podesta rekla je danas da su bugarske vlasti obavestile EK o ometanju GPS-a, ponavljajući saopštenje za javnost koje je u ponedeljak podelila bugarska vlada.

-Nikada sami nismo govorili o ciljanom napadu i bila sam vrlo jasna kada sam rekla da nemamo informacije u tom smislu. Ali mi smo izuzetno svesni da je reč o nečemu što se... dešava na našem nebu i u našim morima na konstantan način od početka rata i zato je važno da se time pozabavimo zajedno sa našim državama članicama, rekla je Podesta novinarima u Briselu.

