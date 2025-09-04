NATO I EU UHVAĆENI U LAŽI Bugarski premijer: Nije bilo ometanja GPS-a aviona u kojem je bila Fon der Lajen
BUGARSKI premijer Rosen Željazkov rekao je danas da nije bilo ometanja GPS-a aviona iznad Bugarske u kojem je bila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, već da je došlo samo do delimičnog prekida signala, što je, kako je naveo, uobičajeno za gusto naseljene oblasti.
-Nakon što smo proverili evidenciju aviona, videli smo da nema naznaka zabrinutosti pilota. Pet minuta je letelica lebdela u zoni čekanja, a kvalitet signala je sve vreme bio dobar, rekao je Željazkov bugarskim poslanicima, preneo je Politiko.
Željazkov je ranije izjavio da je do poremećaja došlo zbog nenamernih posledica elektronskog ratovanja u sukobu u Ukrajini.
Zamenik bugarskog premijera i ministar saobraćaja Grozdan Karadžov takođe je negirao da postoje dokazi o prekidu GPS signala aviona u kojem je bila Fon der Lajen na putu ka rumunskoj vojnoj bazi na Crnom moru, zbog čega je sleteo na lokalni aerodrom u Bugarskoj u nedelju.
-Prema empirijskim podacima, prema radio detekciji, evidenciji naših agencija, civilnih i vojnih, ne postoji nijedna činjenica koja bi potkrepila tvrdnju da je utišan GPS signal koji je uticao na avion, rekao je Karadžov danas za bugarsku televiziju bTV.
Pre nekoliko dana su i Sofija i Brisel okrivili Moskvu za incident.
"Fajnenšel tajms" objavio je u ponedeljak da je avion koji je iznajmila Evropska komisija navodno izgubio pristup GPS signalima dok se približavao aerodromu u Plovdivu u Bugarskoj.
Dopisnik koji je bio u avionu rekao je da je avion sleteo koristeći papirne mape, i citirao je zvaničnika koji je rekao da je avion kružio oko aerodroma sat vremena.
Brisel i Sofija su odmah okrivili Rusiju zbog tog incidenta.
Vesti o tome našle su se na naslovnim stranama širom Evrope i izazvale su reakcije američkog predsednika Donalda Trampa, generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea i drugih najviših zvaničnika.
Proteklih dana analitičari su dovodili u pitanje detalje incidenta, ukazujući na podatke praćenja leta koji otkrivaju da GPS signal nikada nije izgubljen i da je sletanje aviona odloženo samo devet minuta.
Podaci, koji su javno dostupni, takođe su pokazali da je isti avion prethodnog dana imao ometanje GPS-a iznad Baltika, ali ne i u Bugarskoj.
Portparol Evropske komisije Arijana Podesta rekla je danas da su bugarske vlasti obavestile EK o ometanju GPS-a, ponavljajući saopštenje za javnost koje je u ponedeljak podelila bugarska vlada.
-Nikada sami nismo govorili o ciljanom napadu i bila sam vrlo jasna kada sam rekla da nemamo informacije u tom smislu. Ali mi smo izuzetno svesni da je reč o nečemu što se... dešava na našem nebu i u našim morima na konstantan način od početka rata i zato je važno da se time pozabavimo zajedno sa našim državama članicama, rekla je Podesta novinarima u Briselu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
DA LI SU RUSI OMETALI URSULIN AVION? Oglasio se FlightRadar – srušena zvanična verzija EU
02. 09. 2025. u 10:15
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)