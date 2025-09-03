SSSR SPREČIO GENOCID: Pobedom nad japanskim militaristima 1945. godine

SOVJETSKI Savez je, nakon što je uspešno sproveo vojnu operaciju protiv Japana u avgustu 1945. godine, ne samo obezbedio sopstvenu geopolitičku bezbednost, već je sprečio kolonizaciju novih teritorija i genocid nad njima, izjavila je Jelena Mališeva, rukovodilac Nacionalnog centra istorijskog sećanja pri predsedniku Rusije.

-Dalekoistočna vojna operacija nije samo saveznička obaveza, već osiguravanje geopolitičke bezbednosti naše zemlje. To je povratak onih teritorija koje su bile anektirane, konstatovala je Mališeva na Međunarodnoj naučno-praktičnoj konferenciji "Pouke Velikog otadžbinskog i Drugog svetskog rata: Povodom 80-godišnjice Velike pobede“, koja se održava u okviru Istočnog ekonomskog foruma.

Prema njenim rečima, dalekoistočna vojna operacija je, bez sumnje, takođe sprečavanje genocida i kolonizacije, koju su planirali japanski militaristi.

-Našem društvu neophodan je dostupan materijal, baziran na akademskom fundamentalnom znanju koji bi bio pristupačan, razumljiv i, što je najvažnije, koji bi jednom za sva vremena formirao čvrsto uverenje i razumevanje istorijske istine, istakla je Mališeva.

Značaj dalekoistočne kampanje Crvene armije kao ključne etape koja je okončala Drugi svetski rat, kao i razumevanje toga od kakve je pretnje SSSR spasao druge narode, danas su veoma potrebni društvu. Takođe, treba uzeti u obzir i „najtešnju saradnju“ Japana i Hitlerove Nemačke tokom Drugog svetskog rata, dodala je Mališeva.

Sovjetski savez je 8. avgusta 1945. godine, uzimajući u obzir savezništvo Japana i Nemačke, objavio rat Japanu. Već narednog dana započela je dalekoistočna kampanja sovjetske vojske, koja je obuhvatala tri operacije: Mandžursku strategijsku ofanzivu, Južno-Sahalinsku ofanzivu i Kurilsku desantnu operaciju.

Ulazak Sovjetskog Saveza u rat i munjeviti poraz Kvantunske armije rezultirali su bezuslovnom kapitulacijom Japana. U obraćanju japanskoj naciji, car Hirohito je 15. avgusta objavio kapitulaciju, a već 16. avgusta glavnokomandujući Kvantunske armije, Otozo Jamada, izdao je naređenje svojim vojnicima da se predaju.

Vlada Japana potpisala je Akt o kapitulaciji 2. septembra 1945. godine, čime je zvanično okončan Drugi svetski rat.

Podsetimo, deseti Istočni ekonomski forum održava se od 3. do 6. septembra 2025. godine. Glavna tema foruma biće „Daleki istok – saradnja radi mira i prosperiteta“. Učesnicima će se obratiti i predsednik Rusije Vladimir Putin.

