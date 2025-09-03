Svet

"NISTE JOŠ DORASLI TOME": Zaharova odgovorila Mercu na poziv na iscrpljivanje Rusije

В. Н.

03. 09. 2025. u 12:19

MARIJA Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova odgovorila je na pozive nemačkog kancelara Fridriha Merca da je Rusiju potrebno ekonomski iscrpeti.

Foto: Profimedia

- Niste još dorasli tome, gospodine Merc - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Merc je ranije pozvao evropske zemlje da usmere svoje napore na podrivanje ekonomskog potencijala Rusije. Naglasio je da Zapad mora da liši Moskvu mogućnosti da finansira odbrambenu industriju.

Pored toga, nemački kancelar, govoreći pristalicama konzervativnog pokreta u Severnoj Rajni-Vestfaliji, izjavio je o potrebi da se Rusija primora da prekine neprijateljstva u Ukrajini. Naglasio je da evropske zemlje moraju da udruže snage kako bi postigle ovaj cilj kroz ekonomska ograničenja koja neće dozvoliti da se konfrontacija nastavi.

(Sputnjik)

