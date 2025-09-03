MARIJA Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova odgovorila je na pozive nemačkog kancelara Fridriha Merca da je Rusiju potrebno ekonomski iscrpeti.

Foto: Profimedia

- Niste još dorasli tome, gospodine Merc - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.



Pored toga, nemački kancelar, govoreći pristalicama konzervativnog pokreta u Severnoj Rajni-Vestfaliji, izjavio je o potrebi da se Rusija primora da prekine neprijateljstva u Ukrajini. Naglasio je da evropske zemlje moraju da udruže snage kako bi postigle ovaj cilj kroz ekonomska ograničenja koja neće dozvoliti da se konfrontacija nastavi.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja