"NISTE JOŠ DORASLI TOME": Zaharova odgovorila Mercu na poziv na iscrpljivanje Rusije
MARIJA Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova odgovorila je na pozive nemačkog kancelara Fridriha Merca da je Rusiju potrebno ekonomski iscrpeti.
- Niste još dorasli tome, gospodine Merc - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.
Pored toga, nemački kancelar, govoreći pristalicama konzervativnog pokreta u Severnoj Rajni-Vestfaliji, izjavio je o potrebi da se Rusija primora da prekine neprijateljstva u Ukrajini. Naglasio je da evropske zemlje moraju da udruže snage kako bi postigle ovaj cilj kroz ekonomska ograničenja koja neće dozvoliti da se konfrontacija nastavi.
(Sputnjik)
