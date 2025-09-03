Svet

RUSI TOKOM NOĆI POKRENULI SVEOBUHVATNI VAZDUŠNI NAPAD NA UKRAJINU: Poljska podigla vojne avione

Марија Стевановић
Marija Stevanović

03. 09. 2025. u 10:17

RUSIJA je tokom protekle noći pokrenula sveobuhvatni vazdušni napad na Ukrajinu, u kojem su povređena najmanje četiri železnička radnika i zbog kojih je Poljska podigla vojne avione, saopštile su danas ukrajinske i poljske vlasti.

РУСИ ТОКОМ НОЋИ ПОКРЕНУЛИ СВЕОБУХВАТНИ ВАЗДУШНИ НАПАД НА УКРАЈИНУ: Пољска подигла војне авионе

Foto. Profimedia

Jedinice protivvazdušne odbrane Ukrajine bile su angažovane i u odbijanju ruskog vazdušnog napada na Kijev, saopštila je gradska vojna uprava, prenosi Rojters. Upozorenja na vazdušni napad bila su na snazi satima širom Ukrajine, a eksplozije su se čule u devet od njenih 24 regiona, od Kijeva do Lavova i Volinja na zapadu.

Zapadni sused Ukrajine i članica NATO-a Poljska aktivirala je svoje i savezničke avione kako bi osigurala bezbednost, saopštila je komanda poljskih oružanih snaga. Ukrajinska državna železnica je saopštila u objavi na Telegramu da su četiri železnička radnika u centralnom ukrajinskom regionu Kirovograd zbrinuta u bolnici nakon ruskog napada, kao i da je zbog oštećenja železničkih postrojenja u napadu došlo do više kašnjenja.

U ruskom napadu na Znamjanku u regionu Kirovograda povređeno je pet osoba a 28 kuća je oštećeno, saopštile su ukrajinske službe za vanredne situacije na Telegramu. Javni prevoz u zapadnom gradu Hmelnickom suočio se sa "značajnim poremećajima u redu vožnje" zbog napada, saopštila je gradska administracija na Telegramu, a regionalni guverner je, između ostalog, prijavio požare i štetu na stambenim zgradama.

U ruskom napadu u Višgorodu, u Kijevskoj oblasti, oštećeni su prozori na vrtiću i 28 stanova i automobila, saopštio je načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Nikola Kalašnik. Kališnik je u objavi na Telegramu rekao da je vazdušna uzbuna u Kijevskoj oblasti trajala celu noć, najduže u Višgorodskom okrugu, skoro 13 sati, prenosi Ukrinform.

- U regionu su delovale snage protivvazdušne odbrane. Oboreni su neprijateljski ciljevi. Nije bilo žrtava među stanovništvom - kazao je Kalašnik.

Dodao je da je u napadu na Višgorod izbio požar između stambenih zgrada, zbog pada krhotina sa oborene mete, koji je brzo ugašen.

Kalašnik je rekao i da je tokom noći presretnuto skoro 70 ruskih dronova na regionalnoj granici. Ukrajinska protivvazdušna odbrana neutralisala je od juče popodne u 16 sati ukupno 430 ruskih dronova, 14 krstarećih raketa "kalibar" i sedam krstarećih raketa "H-101", kojima su Rusi napali Ukrajinu.

(Tanjug)

