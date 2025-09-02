10.000 VOJNIKA I NAJSAVREMENIJA OPREMA: Najveća vojna parada održava se sutra u Pekingu, prisustvuje i Vučić

NA Trgu Tjenanmen u Pekingu, sutra se održava vojna parada, kojom se obeležava 80. godišnjica od pobede u Drugom svetskom ratu.

Foto: Jutjub/CNA

Parada će početi u sredu u devet sati ujutru po lokalnom, odnosno u 03 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu.

Predviđeno je da parada traje 70 minuta, i u njoj će, kako je najavljeno, učestvovati više od 10.000 vojnika.

Biće predstavljeno 45 vojnih kontingenata i najsavremenija vojna tehnika, od dronova i hipersoničnog oružja do robotizovanih sistema, a veliki deo naoružanja i opreme na paradi se prvi put prikazuje javnosti.

Vojska će marširati u koraku sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, koji će održati govor na događaju.

Vojnoj paradi će prisustvovati 26 svetskih lidera, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Osim Vučića, paradi prisustvuju i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, predsednik Severne Koreje Kim Džong Un, što je prvi put da severnokorejski lider prisustvuje kineskoj vojnoj paradi u poslednjih 66 godina.

Najavljeno je i prisustvo slovačkog premijera Roberta Fica, predsednika Irana Masuda Pezeškijana, predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, zatim predsednik Uzbekistana, premijera Pakistana i mnogih drugih.

Nakon parade, predsednik Kine organizovaće svečani ručak za zvaničnike.

U programu srpske delegacije, predviđen je i sastanak sa predsednikom Si Đinpingom, a očekuje se da razgovori budu posvećeni unapređenju saradnje u oblasti trgovine, infrastrukture, tehnologije, vojne saradnje i bilateralnih odnosa.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović i predsenik Nacionalnog saveta za koordinaciju sa Ruskom Federacijom i NR Kinom Tomislav Nikolić.

Zbog sutrašnje parade, bezbednosne mere širom Pekinga su podignute na najviši nivo još od avgusta, kada su počele pripreme za paradu.

Na Trgu Tjanenmen su postavljene tribine sa obe strane sa logom 1945-2025, a posetioci će sedeti na stolicama zelene, crvene i zlatne boje, koje simbolizuju plodnu zemlju, žrtve naroda i mir.

Uoči događaja, na centralnim ulicama vlada poseban režim saobraćaja i primetan je pojačan broj pripadnika kineske policije, a postavljeni su brojni bilbordi povodom 80.godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu.

Škole, firme i hoteli duž trase parade biće zatvoreni.

Poslednji put Kina je bila domaćin vojne parade povodom Dana pobede pre 10 godina, a to je bio i prvi put da je Kina organizovala veliku vojnu paradu u znak sećanja na kraj rata.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori