PUTIN I SI UPRAVO POTPISALI DIL VEKA: Zapad na kolenima, sada im više ništa ne mogu

RUSKI predsednik Vladimir Putin i kineski lider Si Đinping potpisali su memorandum o izgradnji gasovoda „Snaga Sibira 2“ i tranzitnog gasovoda „Sojuz Vostok“ kroz teritoriju Mongolije, potvrdio je direktor Gasproma Aleksej Miler.

- Pod našim zajedničkim rukovodstvom, trilateralna saradnja Kine, Rusije i Mongolije stabilno se razvija i dala je jedinstvene rezultate - poručio je Si Đinping.

Nakon ove ocene, naglasio je da se istovremeno produbljuju trgovinsko-ekonomska, tehnološka i kulturna razmena, što stvara okvir za velike infrastrukturne poduhvate.

- Rusija iskreno teži sveobuhvatnom razvoju ravnopravnih, obostrano korisnih i višeslojnih odnosa i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Mongolijom - istakao je Vladimir Putin.

Uz ovu poruku, Kremlj je signalizirao da projekti poput „Snage Sibira 2“ treba da postanu dugoročna osovina snabdevanja gasom za azijska tržišta, uz pouzdanu tranzitnu rutu kroz Mongoliju.

- Saradnja se značajno proširila, uključujući i postignute rezultate u programu stvaranja ekonomskog koridora - rekao je Uhnagijn Hurelsuh.

Time je mongolska strana podvukla da „Sojuz Vostok“ nije samo tranzitni cevovod, već deo šireg koridora koji integriše saobraćaj, energetiku i trgovinu.

Šta donose „Snaga Sibira 2“ i „Sojuz Vostok“

Potpisani memorandum otvara narednu fazu realizacije dva komplementarna pravca: „Snaga Sibira 2“ kao glavni dotok ruskog gasa ka kineskom tržištu i „Sojuz Vostok“ kao tranzitna trasa kroz Mongoliju. U praksi, to znači veću sigurnost snabdevanja u Aziji, dodatne prihode za tranzitnu zemlju i dublju trgovinsko-ekonomsku integraciju Moskve, Pekinga i Ulan Batora.

Gasprom očekuje da će kombinacija kapaciteta i nova ruta smanjiti troškove i rizike, uz fleksibilnije preusmeravanje isporuka. Za Mongoliju, projekat donosi infrastrukturna ulaganja, tranzitne takse i pozicioniranje kao ključne karike energetskog koridora sever–jug u centralnoj Aziji.

