LIDER POKRETA HUTI: Zapretio Izraelu osvetom zbog ubistva njihovog premijera

LIDER Vrhovnog političkog saveta pobunjeničkog jemenskog pokreta Ansar Alah (Huti) Mahdi el Mašat, izjavio je da će se ta grupa osvetiti Izraelu zbog ubistva lidera vlade koju su formirali Huti, Ahmeda Galeba el Rahavija.

Foto: Printskrin/Ruptly

-Kunemo se pred Alahom, jemenskim narodom i porodicama poginulih i ranjenih da ćemo se osvetiti i pretvoriti našu patnju u pobedu. Uveravamo dragi jemenski narod da su naše oružane snage u punoj borbenoj gotovosti, rekao je Al Mašat, preneo je TV kanal Al Masira.

Dodao je da osveta pristalica pokreta "neće dugo trajati" i da će za Izrael doći "mračni dani" zbog atentata na premijera Huta.

-Poručujem cionistima: Naša osveta neće trajati večno, i očekuju vas mračni dani zbog onoga što je vaša prljava, izdajnička vlada počinila... Nastavićemo i suočavaćemo se sa teškoćama i izazovima. Neprijateljski entitet više nikada neće osetiti sigurnost. Bog je sa nama, a pobeda je naša bez obzira koliko dugo traje. Cena slobode je krv. Mi smo ljudi žrtve, postojanosti i prkosa, poručio je lider Huta.

On je pozvao sve kompanije koje posluju u Izraelu "da odu pre nego što bude prekasno".

Izraelske snage su u četvrtak napali jemensku prestonicu Sana koju drže Huti, tokom televizijskog obraćanja vođe pobunjenika Abdela Malika el Hutija.

Prema saopštenju izraelske vojske, pogođen je jedan od vojnih objekata pobunjenika.

Izraelski mediji su preneli da su meta bili visoki članovi Ansar Alaha, uključujući ministra odbrane i načelnika Generalštaba i da su avioni izveli više od 10 udara na objekat gde su se članovi pokreta okupili da gledaju obraćanje svog vođe.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori