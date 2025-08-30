POŽAR U VOZU: Evakuisani putnici na liniji Madrid-Andaluzija
ŽELEZNIČKI saobraćaj između Madrida i Andaluzije danas je bio nekoliko sati u prekidu nakon što je požar izbio u poslednjem vagonu brzog voza, zbog čega je evakuisano 210 putnika, a tom prilikom niko nije povređen, preneli su španski mediji.
Nakon što je požar ugašen, saobraćaj na ovoj pruzi je normalizovan, saopštila je španska železnica Renfe.
Vatrogasci su brzo lokalizovali požar u vozu koji je išao iz Almerije za Madrid i sprečili da se proširi na druge vagone, preneo je sajt 20minutos.
Kako su naveli vatrogasci, požar, koji je izbio u poslednjem praznom vagonu, oštetio je i istopio elektronske komponente i kablove.
Požar je izazvao poremećaj u železničkom saobraćaju pa je zbog njega
zaustavljen i drugi voz sa 416 putnika, kao i još nekoliko brzih vozova između Malage i Madrida, kao i Madrida i Granade.
(Tanjug)
