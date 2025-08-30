Svet

TORNADO U ITALIJI ČUPAO STABLA IZ KORENA I NOSIO KROVOVE SA KUĆA: Hitna evakuacija u više mesta, ljudi u panici (FOTO)

JAKE oluje pogodile su velike delove Italije, posebno na severu gde je pričinjena velika šteta, saopštili su zvaničnici za vanredne situacije.

U Lombardiji je tornado iščupao nekoliko stabala i nosio krovove sa kuća oko 40 kilometara severoistočno od Milana, prema saopštenju vatrogasne službe. Krupan grad sa komadima leda prečnika do osam centimetara pogodio je i Pijemont, oštetivši brojne automobile i uništivši krovove i polja.

U Varcu, na švajcarskoj granici, ulice su se nakon proloma oblaka pretvorile u blatnjave potoke. Delovi sela su bili poplavljeni, a dve kuće su morale biti evakuisane.

Vatrogasna služba je primila više od 200 poziva u roku od 12 sati, uključujući i one iz Leka blizu jezera Komo i Padove.

Žuto upozorenje u nekoliko regiona

Inače, dan ranije, službe za hitne slučajeve su odgovorile na oko 1.300 hitnih poziva širom zemlje zbog oluje. Očekuje se da će vreme ostati promenljivo tokom vikenda.

Agencija za civilnu zaštitu izdala je žuto upozorenje za danas u nekoliko regiona, uključujući Lombardiju, Veneto, Toskanu, Umbriju, Emiliju-Romanju, Kampaniju, Pulju i Kalabriju. Upozorenja su izdata za grmljavinu, jake kiše, poplave i moguća klizišta.

Prema podacima italijanske meteorološke službe, situacija bi trebalo znatno da se smiri sutra. Tada se u mnogim delovima zemlje očekuje sunčano vreme i porast temperature.

Dok se sever zemlje bori sa kišom i olujama, na jugoistoku blizu Lečea na jadranskoj obali izbio je veliki požar, primoravajući stanovnike na evakuaciju.

