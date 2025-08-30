VENECUELANSKA KOCKA SA J-10C: Kineski borbeni avioni „Vigorous Dragon“ spremni su da izazovu američku moć u Južnoj Americi (VIDEO)

VENECUELA se sprema da pokrene seizmički pomak u ravnoteži snaga Južne Amerike.

Foto vikipedija / Alert5





Razgovori između Karakasa i Pekinga, iako nisu zvanično potvrđeni, ukazuju na dramatično širenje kineskog odbrambenog prisustva u Americi u vreme rastućih tenzija između Venecuele i Sjedinjenih Država.

Trenutnom borbenom flotom Venecuele dominiraju ruski lovci Su-30MK2, ali osakaćujuće zapadne sankcije i rastegnuti lanci snabdevanja Moskve usred sukoba u Ukrajini ostavili su venecuelanske vazduhoplovne snage u teškoj situaciji da održe operativnu spremnost.



Izveštaji ukazuju da je Karakasu ponuđeno do 20 lovaca J-10C, a šaputanja u diplomatskim i vojnim krugovima nagoveštavaju još smelije ambicije - uključujući spekulativne pominjanja kineskog neprimetnog aviona pete generacije J-20 - iako malo ko veruje da bi se Peking odvojio od svog krunskog dragulja.

Za Venecuelu, J-10C ne predstavlja samo zamenu za njene zastarele Su-30, već platformu koja menja pravila igre i koja bi mogla odmah da obnovi kredibilitet vazdušne moći, izazove uticaj SAD i preuredi vojni poredak Južne Amerike.

J-10C je višenamenski lovac 4,5 generacije prepun modernih sistema, uključujući napredni radar sa aktivnim elektronskim skeniranim nizom (AESA), nišane montirane na šlem i digitalnu avioniku dizajniranu za preživljavanje u elektronskom ratovanju.

Njegov paket naoružanja čini ga posebno pretećim. Naoružan kineskom raketom vazduh-vazduh PL-15 dugog dometa, sposobnom da pogodi ciljeve na udaljenostima većim od 200 kilometara, J-10C nudi Venecueli mogućnost da se takmiči u nebu čak i protiv najnaprednijih regionalnih protivnika.

Platforma je već dokazala svoju vrednost u pakistanskoj službi, gde su J-10CE integrisani sa sistemima za rano upozoravanje u vazduhu kako bi se stvorili zastrašujući lanci uništenja dugog dometa protiv indijskih Rafala i Su-30MKI.

Sa procenjenom cenom od 40 miliona dolara po avionu, uparenim sa kineskim zaštitnim znakom „povlašćenih“ kredita i opcijama otplate podržanim naftom, J-10C nije samo smrtonosan već i finansijski održiv za ekonomiju Venecuele pogođenu sankcijama.

J-10C pokreće kineski turboventilatorski motor WS-10B Taihang, koji pruža veći odnos potiska i težine i mogućnosti superkrstarenja koje ga podižu iznad starijih dizajna četvrte generacije.

Njegova aerodinamička konfiguracija, sa delta krilima i rasporedom u obliku patke, daje J-10C vrhunsku okretnost u vazdušnim borbama, uz održavanje stabilnosti tokom manevara pod velikim uglom.

Avion je takođe sposoban da koristi precizno vođenu municiju, uključujući satelitski potpomognute klizne bombe i oružje za napade sa distance, dajući Venecueli nove mogućnosti za kopnene napade daleko izvan njenog trenutnog dometa.

Kina je osigurala da J-10C ostane veoma prilagodljiv, sa avionikom otvorene arhitekture koja omogućava integraciju domaćih sistema i potencijalno prilagođavanje za izvozne klijente poput Venecuele.

Borbeni radijus mlaznjaka od preko 1.000 kilometara znači da bi mogao da pokrije ogromnu teritoriju Venecuele i projektuje snagu duboko u sporne zone kao što je naftom bogat region Esekibo.

Njegov radarski presek je smanjen u poređenju sa ranijim varijantama J-10, pružajući ograničene stelt karakteristike koje otežavaju praćenje i ciljanje zastarelim radarima u Južnoj Americi.





STRATEŠKI UDARNI TALASI ŠIROM JUŽNE AMERIKE

Ako Karakas potpiše sporazum, implikacije za Južnu Ameriku biće duboke.

Decenijama je američka dominacija u jednačini vazdušnih snaga regiona ostala uglavnom neosporna, uz podršku flota F-16 u Čileu, Peruu i Dominikanskoj Republici, uz vojna partnerstva Vašingtona sa Kolumbijom i Brazilom.

Uvođenjem lovaca kineske proizvodnje u hemisferu, Venecuela bi razbila taj status kvo, otvarajući vrata Pekingu da stacionira savetnike, tehničare i moguće odrede za obuku samo nekoliko sati od američkog tla.

Ovaj potez bi takođe označio oštar zaokret od Rusije, čija je nemogućnost da opslužuje venecuelansku flotu Su-30MK2 stvorila operativnu paralizu i primorala Karakas da diverzifikuje svoje vojne dobavljače.

Kina već dugo širi svoje latinoameričko prisustvo, koristeći ugovore o oružju kao predvodnik za širi strateški uticaj u okviru inicijative „Pojas i put“.

Ranije ove godine, Peking je proširio ponude lovaca J-10C Kolumbiji, tradicionalnom savezniku SAD, u smelom pokušaju da prodre u sferu uticaja Vašingtona.

Kolumbijsko flertovanje sa švedskim lovcima Gripen navodno je osujećeno pritiskom SAD, što je Pekingu dalo zlatnu priliku da se umeša konkurentnim cenama i ubrzanim rasporedima isporuke.

Dolazak J-10C u venecuelansku službu ne samo da bi povećao borbeni potencijal Karakasa, već bi poslužio i kao snažan simbol spremnosti Kine da izazove Sjedinjene Države u sopstvenoj hemisferi.

Takvo raspoređivanje bi verovatno primoralo susedne države da preispitaju svoje odbrambene stavove, što bi pokrenulo potencijalnu regionalnu trku u naoružanju u naprednim platformama za vazdušnu borbu.

Brazil, koji je počeo da uvodi lovce Saab Gripen E/F, mogao bi ubrzati rasporede nabavki ili produbiti saradnju sa Sjedinjenim Državama kako bi se neutralisao ponovni uspon Venecuele koju podržava Kina.

Čile i Peru, dugogodišnji korisnici F-16, takođe bi se suočili sa pritiskom da nadograde avioniku, radare i zalihe raketa kako bi pratili korak sa J-10C naoružanim PL-15.

Za Vašington, samo prisustvo kineskih borbenih aviona tako blizu njegove južne granice predstavljalo bi direktno narušavanje strateške dubine koja je neosporna još od Hladnog rata.

Ovo bi moglo dovesti do povećanja zajedničkih vežbi SAD sa Kolumbijom, Gvajanom i drugim regionalnim saveznicima, usmerenih na suprotstavljanje rastućem otisku Pekinga.

Na duži rok, venecuelanska flota J-10C bi učvrstila ulogu Kine kao kredibilnog alternativnog dobavljača oružja u Latinskoj Americi, preoblikujući strategije nabavke i potkopavajući decenije američke dominacije na nebu regiona.



ŠIRI GEOPOLITIČKI ULOZI

Prodaja J-10C Venecueli bi pojačala kineski uticaj, nadograđujući se na njenih preko 50 milijardi dolara kredita Karakasu, od kojih je veći deo vezan za izvoz nafte, infrastrukturu i obezbeđivanje kineske tehnologije.

Vojna saradnja bi produbila ove veze, ugrađujući kineske tehničare, instruktore i logističke lance u venecuelanske baze, scenario koji bi sigurno uzbunio Pentagon.

Strateški uticaj bi se proširio izvan venecuelanskih granica.

Gvajana, zaglavljena u ogorčenom teritorijalnom sporu sa Karakasom oko naftom bogatog regiona Esekibo, mogla bi se suočiti sa venecuelanskim ratno-kosmičkim snagama ojačanim kineskom tehnologijom i mogućnošću dugoročnih udara.

Za Vašington, koji je već zabrinut zbog rastućeg uporišta Kine na Karibima i u Južnoj Americi, izgled patroliranja aviona J-10C nebom tako blizu američkih interesa biće viđen kao direktan izazov.

Američke snage su već signalizirale pojačanu pripravnost, a izveštaji o raspoređivanju F-35 i F-22 u blizini venecuelanskih voda ističu odlučnost Vašingtona da spreči eskalaciju.

Akvizicija bi takođe čvršće integrisala Venecuelu u širu stratešku mrežu Kine, povezujući Latinsku Ameriku sa rastućim vojnim prisustvom Pekinga u Africi, na Bliskom istoku i u Pacifiku.

Takav razvoj događaja mogao bi Kini pružiti vredne mogućnosti za prikupljanje obaveštajnih podataka protiv aktivnosti američke južne komande, proširujući njenu mrežu nadzora na zapadnu hemisferu.

Za Rusiju, koju je ograničila nemogućnost da održi venecuelanske Su-30, ulazak Kine bi predstavljao i korak unazad i podsetnik na rastuću dominaciju Pekinga čak i među tradicionalnim klijentima Moskve.

Susedne karipske države, od kojih se mnoge u velikoj meri oslanjaju na američke bezbednosne garancije, mogle bi biti prinuđene da se snalaze u daleko složenijem regionalnom okruženju, jer se vazduhoplovna moć koju podržava Kina pojavljuje na njihovom pragu.

Kapacitet dugog dometa J-10C, zajedno sa potencijalom Kine da isporuči dronove, radare i sisteme protivvazdušne odbrane, mogao bi da transformiše Venecuelu u regionalno uporište kineskog vojnog uticaja.

Ovo bi Južnu Ameriku učinilo ne samo arenom za ekonomsku konkurenciju u okviru „Pojasa i puta“, već i spornim bojnim prostorom gde velike sile testiraju međusobnu odlučnost.

Na kraju krajeva, sporazum bi signalizirao da Kina više nije zadovoljna projektovanjem vojne moći samo u Aziji, već sada ispituje granice američke hegemonije širom sveta.

Uprkos glasinama, nije stigla zvanična potvrda iz Pekinga ili Karakasa.

-Ovi izveštaji se široko šire društvenim mrežama, ali potiču iz neproverenih izvora, primetio je jedan odbrambeni ekspert.

-Kineska strategija se više odnosi na dugoročni uticaj nego na neposrednu trku u naoružanju.

Pa ipak, čak i ako sutra ne bude potpisan ugovor, sama mogućnost prodaje J-10C signalizira promenljivu tektoniku odbrambenog pejzaža Južne Amerike.

Težnja Venecuele za kineskim avionima ističe eroziju ruske pouzdanosti, ograničenja američkih sankcija i dolazak Pekinga kao kredibilnog posrednika u bezbednosti hemisfere.

Ukoliko Karakas krene napred, zapadna hemisfera bi mogla da bude svedok svog najdramatičnijeg preuređenja vazdušnih snaga od Hladnog rata, sa efektima talasa koji se protežu od Vašingtona do Pekinga i od Kariba do Južnog Atlantika.

Neizvesnost oko potencijalnog sporazuma služi i interesima Pekinga, jer sama spekulacija o kineskim borcima u Južnoj Americi primorava Vašington da rekalibriše svoj strateški stav.

U međuvremenu, Karakas stiče diplomatsku moć signalizirajući svoju spremnost da prihvati Kinu kao alternativnog partnera, čak i ako konačni sporazumi ostanu nedostižni.

Ova dvosmislenost omogućava Venecueli da izvuče ustupke i od saveznika i od protivnika, pretvarajući glasine o kupovini u sredstvo strateškog slanja poruka.

Za Kinu, sama naracija pojačava njen imidž kao rastućeg globalnog dobavljača oružja sposobnog da prodre u regione kojima su istorijski dominirale Sjedinjene Države.

Međutim, za Sjedinjene Države, čak i nepotvrđene glasine o J-10C u Venecueli komplikuju vojno planiranje i podižu opasnost od novog takmičenja u stilu Hladnog rata na zapadnoj hemisferi.

Regionalne države su ostavljene u nesigurnoj poziciji, neizvesne da li da prodube svoje oslanjanje na američke bezbednosne garancije ili da istraže strategije zaštite koje uključuju bliže veze sa Pekingom.

U ovom kontekstu, bez obzira da li će J-10C ikada sleteti na tlo Venecuele, sam psihološki i geopolitički uticaj glasina podvlači rastuću sposobnost Kine da oblikuje strateško okruženje bez ispaljenog metka.

(defencesecurityasia.com)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori