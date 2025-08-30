Svet

PAO AVION U RUSIJI: Ima mrtvih, hitno pokrenuta istraga

В.Н.

30. 08. 2025. u 14:30

U NESREĆI aviona u ruskoj Tambovskoj oblasti poginula je jedna osoba, odnosno pilot, zbog čega je pokrenuta istraga, saopštila je služba Zapadne međuregionalne istražne uprave za transpost pri Istražnom komitetu Rusije.

Foto: Profimedia

Prema navodima istražitelja, 30. avgusta ujutru, prilikom obrade poljoprivrednih površina, laki avion kojim je upravljao pilot rođen 1964. godine, prinudno je sleteo i pogidnuo na licu mesta, preneo je ruski Interfaks.

Prema podacima pres-službe Savezne službe za vanredne situacije u Tambovskoj oblasti, prijava o prinudnom sletanju lakog poljoprivrednog aviona stigla je u 10:10 časova po lokalnom vremenu.

 

(Tanjug)

