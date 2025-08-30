PAO AVION U RUSIJI: Ima mrtvih, hitno pokrenuta istraga
U NESREĆI aviona u ruskoj Tambovskoj oblasti poginula je jedna osoba, odnosno pilot, zbog čega je pokrenuta istraga, saopštila je služba Zapadne međuregionalne istražne uprave za transpost pri Istražnom komitetu Rusije.
Prema navodima istražitelja, 30. avgusta ujutru, prilikom obrade poljoprivrednih površina, laki avion kojim je upravljao pilot rođen 1964. godine, prinudno je sleteo i pogidnuo na licu mesta, preneo je ruski Interfaks.
Prema podacima pres-službe Savezne službe za vanredne situacije u Tambovskoj oblasti, prijava o prinudnom sletanju lakog poljoprivrednog aviona stigla je u 10:10 časova po lokalnom vremenu.
(Tanjug)
