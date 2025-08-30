"BLAGO REČENO - NEOSNOVANE OPTUŽBE": Zaharova o izveštaju Stejt departmenta o ljudskim pravima u Rusiji
IZVEŠTAJ američkog Stejt departmenta o ljudskim pravima u Rusiji sadrži neosnovane optužbe na račun Moskve. Očekujemo da će poboljšanje kursa spoljne politike SAD pod Donaldom Trampom pre ili kasnije rezultirati odustajanjem Vašingtona od nepotrebnog plašta globalnog čuvara ljudskih prava u prethodnim decenijama, rekla je Marija Zaharova.
„Obratili smo pažnju na taj izveštaj u kojem se navode, blago rečeno, neosnovane optužbe na račun naše zemlje. Posebnu nedoumicu izazivaju apsurdne insinuacije o tome da su ruske Oružane snage navodno počinile ratne zločine ili zločine protiv čovečnosti, o mučenjima i nezakonitim ubistvima ukrajinskih građana, prinudnoj deportaciji Ukrajinaca u Rusiju, zloupotrebi dece u oružanom sukobu“, navela je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Kako je rekla, generisanje ovakvih dezinformacija odvija se po inerciji iz vremena administracije Džozefa Bajdena koja je izgubila osećaj za meru u svom entuzijastičnom mentorskom promovisanju pseudo demokratskih vrednosti.
To je, međutim, nije sprečilo da zažmuri na autoritarnu i represivnu prirodu neonacističkog kijevskog režima pod njenim pokroviteljstvom, zaključila je ona.
(Sputnjik)
