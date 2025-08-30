BRITANSKI MEDIJI:Da li su američke snage u Južnim Karibima zbog narko dilera ili nečeg drugog?

NAGOMILAVANjE američkih pomorskih snaga u oblasti oko Južnih Kariba navelo je zvaničnike u Venecueli i eksperte u SAD da postave pitanje da li je cilj borba protiv narko kartela, kako sugeriše administracija predsednika Donalda Trampa, ili se radi o nečem sasvim drugom, navodi Rojters.

Foto US navy

U tom regionu raspoređeno je, ili se uskoro očekuje, ukupno sedam američkih ratnih brodova, kao i jedna podmornica na nuklearni pogon, sa preko 4.500 mornara i marinaca, prenosi agencija.

Američki zvaničnici rekli su za Rojters da je cilj vojske da suzbije pretnju narko kartela.

Zamenik šefa osoblja Bele kuće, Stiven Miler, kazao je danas da je cilj nagomilavanja snaga “borba protiv organizacija koje trguju drogom, kriminalnih kartela i stranih terorističkih organizacija u našoj hemisferi”.

Kako navodi Rojters, nije, međutim, sasvim jasno kako će američko vojno prisustvo osujetiti trgovinu drogom, pošto se najveći njen deo pomorskim putem odvija preko Pacifika, a ne Atlantika, gde su raspoređene američke snage, a veliki deo droge koja stiže u SAD preko Kariba dolazi tajnim letovima aviona.

Venecuelanski zvaničnici veruju da bi prava meta mogla da bude njihova vlada.

Početkom avgusta, SAD su udvostručile na 50 miliona dolara nagradu za informacije koje bi pomogle hapšenju predsednika Nikolasa Madura kojeg optužuju za trgovinu drogom i veze sa kriminalnim grupama, podsetila je agencija.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo i ambasador Venecuele u UN, Samuel Monkada, izjavili su da SAD preti njihovoj zemlji razmeštanjem mornarice, kršeći međunarodne sporazume.

Oni su takođe odbacili američke tvrdnje da njihova zemlja i rukovodstvo imaju ključnu ulogu u međunarodnoj trgovini drogom.

-Venecuelanci znaju ko stoji iza tih vojnih pretnji SAD upućenih našoj zemlji. Mi nismo trgovci drogom, već pošten i radan narod, kazao je ministar odbrane Vladimir Padrino, ne navodeći druge detalje.

Trampova administracija navela je da može da koristi vojsku u borbi protiv narko kartela i kriminalnih grupa, i izdala je Pentagonu nalog da pripremi opcije.

Američki državni sekretar Marko Rubio otputovao je danas u Doral na Floridi da bi obišao glavni štab američke vojne Južne komande koja nadgleda operacije u regionu.

Na pitanje da li Bela kuća isključuje promenu režima u Venecueli, neimenovani visoki zvaničnik administracije je kazao da su američke snage sada tu da bi obezbedile da se ne odvija trgovina drogom.

Američki zvaničnici ističu da, iako su u pitanju značajne snage u regionu, one su još uvek premale da bi mogle da izvedu tip operacije na koji je upozorio Karakas, navodi Rojters.

(Tanjug)

